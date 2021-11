Boeiende flex & doemiddagen op de Uilenhof in Gorinchem

GORINCHEM • Drie woensdagmiddagen, 270 groep 7 & 8 leerlingen, boeiende talent en vakflexlessen en heel veel geïnteresseerde ouders. Kortom een hele geslaagde periode waarin leerlingen en ouders kennis hebben kunnen maken met de Uilenhof in Gorinchem.

Sushi maken, drones vliegen, raamstickers maken, tassen beschilderen, een inktvis ontleden, ontsnappen uit een escape room en de wereld ontdekken door middel van een VR bril. Zomaar een greep uit alle mooie activiteiten die ze hebben kunnen aanbieden. Door het over 3 weken te verspreiden heeft iedereen die graag wilde komen kijken, ook de kans gehad om dat te doen.

Op deze manier hoopt de Uilenhof dat iedereen een goede keuze kan maken voor een volgende school. Of dat nou de Uilenhof wordt of niet. En omdat de open dagen periode onzeker is door de aangescherpte coronamaatregelen, is het fijn voor leerlingen om toch al iets gezien te hebben van hoe het er op de Uilenhof aan toe gaat.