Vaccinatiehond Sara gaat mensen met prikangst bijstaan bij GGD ZHZ

REGIO • Zondag 28 november is de eerste werkdag van Sara, de vaccinatiehond die mensen met prikangst gaat bijstaan.

Omdat GGD Zuid-Holland Zuid (ZHZ) het belangrijk vindt dat iedereen die dit wil zich ook kan laten vaccineren, is men voortdurend op zoek naar manieren om dit te bereiken. Dit gebeurt vanaf komend weekend onder meer door de inzet van Sara, de vaccinatiehond.

Sara is een twee jaar oude Spinone Italiano, een schat van een hond met een zachtaardig karakter. Bij uitstek geschikt om mensen die bang zijn voor een prik gerust te stellen.

Voor inwoners die prikangstig zijn is een speciaal prikuurtje ingericht met deze hulphond. Zij kunnen zich aanmelden via prikuurtje-sara@ggdzhz.nl onder vermelding van hun telefoonnummer waarna er contact opgenomen wordt.

De baas van Sara is zelf arts en zal bij haar aanwezig zijn op de locatie. Sara gaat helpen om mensen met prikangst gerust te stellen. Haar eerste werkdag is op zondag 28 november van 14.30 tot 17.30 uur bij de vaste priklocatie in Dordrecht.

Een week later is ze in Gorinchem actief en ze zal dit om-en-om iedere zondag gaan doen. Op 5 december is Sara er van 12.30 tot 15.30 uur. Op Tweede Kerstdag en 2 januari is Sara met vakantie.

Eigenaar Toon Toolenaar: “Sara is voor mij een lichtpunt in deze tijd. Ze zorgt voor blijheid in ons gezin en ik wil dit graag delen met anderen.”