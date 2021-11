SGP stelt vragen over nieuwe dienstregeling Qbuzz

MOLENLANDEN • SGP Molenlanden heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe dienstregeling van Qbuzz. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 november.

De nieuwe dienstregeling, die op 12 december van dit jaar in moet gaan, riep bij SGP-raadslid Wietse Blok enkele vragen op, waaronder: ‘’Er wordt geschreven dat de BelBuzz in 2022 nog gratis is. Zijn er verwachtingen dat dit in de toekomst wel geld gaat kosten? En ziet de wethouder de inzet hiervan als een volwaardig alternatief van de huidige buslijnen die er zijn, gezien de vele negatieve reacties rondom de BestelBuzz?’’

Verdere uitkleding

Ook benadrukte de SGP-fractie zorgen te hebben over de toekomst van het openbaar vervoer in Molenlanden. ‘’Qbuzz noemt als argument de coronapandemie en aan de andere kant dat er momenteel weinig gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Met in het achterhoofd dat de scholen lang gesloten zijn geweest en dat we thuis moesten werken, lijkt het ook enigszins verklaarbaar dat de bussen wat minder gebruikt werden. Onze angst is vooral dat dit een eerste stap is naar een nog verdere uitkleding van het openbaar vervoer in onze gemeente.’’

Wethouder Quik, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de gemeente, reageerde: ‘’Ook ik maak mij ongerust over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zeker nu in de afgelopen coronatijd het aantal reizigers sterk is afgenomen.’’

Aanvulling

Maar, stelt Quik: ‘’Ik denk dat wij als Molenlanden niet eens zo verkeerd uitkomen en dat uitholling niet gebeurt. De BestelBuzz vervalt en wordt vervangen door de BelBuzz. Die wordt anders uitgevoerd, waaronder door andere partijen, in opdracht van Qbuzz. Van het grote voordeel in 2022 en 2023 weten we nog niet hoe dat zich ontwikkelt, maar daar heb ik wel aandacht voor gevraagd, ook richting de provincie. In 2022 is de BelBuzz gratis. Dat houdt ook in dat de BelBuzz nu ook voor onze studenten gratis is. Dat was in het verleden bij de BestelBuzz niet zo. Dat zit nu wel in het pakket. Ik verwacht juist dat dit een aanvulling is op de dienstregeling zoals wij die nu kennen.’’

Communicatie

‘’Ook hebben we nadrukkelijk op de communicatie gewezen bij Qbuzz’’, vervolgde de wethouder. ‘’De BestelBuzz werd nooit verkocht als product. Dat was gewoon een slecht product. Ik heb aangegeven dat de BelBuzz wel een goed product moet zijn. Dat hebben zij beloofd en ze zijn met man en macht aan het werk om het in te richten, zodat het ook te boeken is zoals andere OV-diensten. Ik heb er wel vertrouwen in.’’

De wethouder gaf aan door middel van een raadsinformatiebrief (RIB) nog met aanvullende informatie te zullen komen richting de gemeenteraad.