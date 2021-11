Zoë krijgt haar eigen zorgmanege in Goudriaan

GOUDRIAAN/GIESSENBURG • De Giessenburgse ouders van de gehandicapte Zoë Rietveld (19) realiseren een zorgmanege in Goudriaan. Meer bewoners zijn welkom.

Zoë Rietveld (19) hield als peuter al van paarden. Nu ze vanwege haar leeftijd niet langer bij haar huidige zorginstelling kan blijven, willen haar ouders een bedrijfsgebouw in Goudriaan verbouwen tot een veilig thuis voor Zoë en enkele andere gehandicapte jongvolwassenen.

Smith-Magenis syndroom

Zoë heeft het zeldzame Smith-Magenis syndroom. Dit is een aandoening die gepaard gaat met een ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen. Vaak hebben kinderen met dit syndroom ook een omgedraaid dag- en nachtritme.

Blij kind

Zoë’s ouders, Leo en Nancy Rietveld, merkten al vroeg dat Zoë van paarden hield. Nancy vertelt: “Toen ze nog een peuter was zat ze achterstevoren in haar stoeltje als er een paard voorbij kwam. Vanaf haar zesde mocht ze gaan rijden bij de manege van de Merwebolder. Daar reageerde ze fantastisch op, je zag een heel blij kind. Ze vroeg of ze mocht helpen om de pony’s uit de stal te halen en bleef het liefst zo lang mogelijk. Als we naar huis wilden, moesten we de tijd nemen om haar over te halen.”

Ontspannen

Zoë woont nu op een zorgboerderij in Werkhoven. “Daar zien we dat de paarden haar rust geven. Als het even niet lukt of als ze hoog in spanning zit, kan ze zich bij de paarden herpakken en bedaren.” Nancy begrijpt dat wel: “Mensen willen altijd iets van je, vragen je om te kalmeren bijvoorbeeld. Een paard vraagt niks aan je. Je ziet haar ontspannen als ze bij de paarden komt.”

Verbouwing

Omdat er bij andere zorgmaneges momenteel geen plek is voor Zoë, besloten Leo en Nancy zelf iets op te zetten. Met hulp van particuliere investeerders kochten ze een bedrijfspand op Zuidzijde 96 in Goudriaan. De gemeente Molenlanden heeft het principeverzoek goedgekeurd, wat betekent dat er in de loop van volgend jaar zeer waarschijnlijk een vergunning kan worden afgegeven. Leo: “We hopen dat we in augustus 2022 kunnen beginnen met verbouwen. De verbouwing gaat waarschijnlijk een half jaar duren.” Een naam is er al: Elizabeth Hoeve.

Twaalf studio’s

In het pand komen twaalf studio’s met een kleine zithoek, een keukentje, douche en slaapkamer. Op het eigen terrein is voldoende parkeerruimte. Zoë’s ouders hopen dat zich meer mensen zullen melden die in de Elizabeth Hoeve willen wonen. Nancy: “De doelgroep bestaat uit jongvolwassenen van twintig tot dertig jaar, dat is de instroomleeftijd. Het zorgprofiel moet uitwijzen of bewoners bij elkaar gaan passen. Eddee uit Dordrecht is de zorgaanbieder. Die gaat het voortouw nemen in de selectie.”

Steun van dorp

Zoë’s ouders willen in de Elizabeth Hoeve ‘een goed en veilig thuisgevoel’ creëren. Nancy: “Net als in een gezin. Ik denk dat je er wel de steun van het dorp bij nodig hebt, eventueel vrijwilligers. En het is fijn als mensen uit het dorp de bewoners willen leren kennen.”

Dagbesteding

Omwonenden gaan niet zo heel veel van de zorgmanege merken, denken Leo en Nancy. “De bewoners hebben gewoon een ritme”, zegt Nancy. “De meesten gaan overdag naar een dagbesteding en bij onze Elizabeth Hoeve komt ook dagbesteding, dus overdag zijn er wat mensen hier op het terrein.” Leo: “Er komen een paar paarden te staan, er komt een rijbak waar een aantal mensen gaat rijden en ze gaan dieren verzorgen. Rond een uur of vier komt een deel van de bewoners terug van hun dagbesteding. Dan gaan ze eten en op tijd naar bed. Er is altijd iemand van de zorg aanwezig, ook ’s nachts.”

Polderleven

Leo en Nancy hopen dat zich leuke huisgenoten voor Zoë zullen melden. Jonge mensen die van het polderleven houden. Leo: “Je moet wel houden van buiten zijn.” Lachend: “Het is niet de bedoeling dat je op zondag de hele dag gaat Netflixen, want dan kun je net zo goed in de stad gaan zitten.”

Ouders van gehandicapte kinderen die met Leo en Nancy in contact willen komen, kunnen hen mailen: leo@elizabethhoeve.nl