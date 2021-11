Raad Molenlanden bespreekt begroting voor 2022

MOLENLANDEN • De politieke partijen van de gemeente Molenlanden hebben zich gebogen over de begroting voor het jaar 2022. Dat gebeurde tijdens een extra ingelaste raadsvergadering.

De ‘Begroting 2022’ was het enige punt op de agenda dinsdagavond. Tijdens de vergadering kregen de partijen de gelegenheid om hun mening te geven over het onderwerp. Ook konden er vragen worden gesteld aan de wethouders.

De gemeente dient jaarlijks een begroting op te stellen. De begroting is het kader waarin de gemeenteraad doelen en (financiële) middelen opneemt, die het college van burgemeester en wethouders uitvoert. De begroting voor volgend jaar bevat minder nieuw beleid dan andere jaren, want 2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Bestuurlijke prioriteiten kunnen daardoor nog wijzigen. Daarnaast heeft de coronacrisis impact gehad binnen de gemeente. 2022 staat dan ook vooral in het teken van herstel.

De opgestelde begroting voor 2022 sluit met een positief saldo van €423.837. Ook meerjarig laat de begroting een positief saldo zien.

Maatschappelijke opgaven

In de begroting staat de gemeente onder andere stil bij de maatschappelijke opgaven voor het komende jaar. Ruimte bieden aan de realisatie van betaalbare woningen staat ook in 2022 bovenaan in de prioriteitenlijst. De gemeente gaat door met de woningbouwversnelling en wil waar nodig procedures aanpassen om deze efficiënter te kunnen doorlopen.

Ook de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is een belangrijk onderwerp voor de gemeente. Daar zal vooral worden gekeken naar capaciteit en kwaliteit.

Compensatie woonlasten

In de begroting voor volgend jaar wordt een tegemoetkoming van €50 per huishouden toegekend, om de stijging van de woonlasten te beperken. De gemiddelde woonlastenstijging komt voor 2022 uit op 2%.

Besluitvormende raad

De begroting moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Op dinsdag 9 november zal de raad het onderwerp verder behandelen tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Uiterlijk 15 november moet de Begroting 2022 worden ingediend bij de toezichthouder, dat is de Provincie Zuid-Holland.