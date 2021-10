Wethouder Slob opent heringerichte trapveld in Brandwijk

BRANDWIJK • Op woensdag 13 oktober heeft wethouder Slob op sportieve wijze het heringerichte trapveld in Brandwijk geopend. Dit begon met een circuittraining van Buitensport Brandwijk en Molenaarsgraaf, door trainster Karlijn en de wethouder opende het officieel door letterlijk een bal in het goal te trappen.

Deze figuurlijke bal begon te rollen anderhalf jaar geleden. Sven de Haan wilde samen met zijn vrienden een voetbalveld van kunstgras. Buitensporters Caroline Koejemans en Ellen van den Heuvel misten ook een goede plek om buiten te sporten. Door verbinder Ben Roos van gemeente Molenlanden zijn zij bij elkaar gekomen met hun ideeën. Ze hebben die gebundeld, waar dit mooie sportparkje uitgekomen is.

De initiatiefnemers zijn trots op deze plek voor sport en recreatie. Het is toegankelijk voor iedereen om te kunnen voetballen in de voetbalkooi met kunstgras, om te volleyballen bij het andere veldje, om gebruik te maken van de sportrekken die verspreid staan over het veld, om een heerlijk rondje te lopen, te zitten op één van de bankjes en te genieten of op dinsdagavond met Caroline en Ellen mee te sporten in de buitenlucht. Dit alles is ook gelukt dankzij de Klankbordgroep en de gemeente Molenlanden.

De opening was een klein feestje, met een luchtkussen voor de kinderen en activiteiten, georganiseerd door Buitensport Brandwijk en Molenaarsgraaf en Giga Molenlanden.