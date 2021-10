VVD bezorgd over veiligheid Lekdijk

MOLENLANDEN • De VVD in Molenlanden maakt zich nog altijd zorgen over de veiligheid van de Lekdijk. Dit naar aanleiding van het kritische rapport van prof. dr. ir. Stefan van Baars dat in april verscheen.

VVD-raadslid Bert Moret uitte zijn zorgen tijdens de vergadering van de commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering op donderdag 14 oktober. Hij wilde van burgemeester Theo Segers weten op welke termijn de evacuatieplannen bij overstromingen worden geactualiseerd. “Ik ben als civiel ingenieur erg geschrokken van de rapporten. Ik ben niet gerustgesteld door het aanvullende rapport van Deltares, dus we moeten goede evacuatieplannen klaar hebben liggen voor de winter.”

Evacuatie dieren

“Die plannen zijn er al”, reageerde Segers. “Ze worden op dit moment geactualiseerd. Half november zijn ze er. Wethouder Slob kijkt nu ook naar een plan voor de evacuatie van dieren.” Moret: “Kunnen wij daar inzage in krijgen?” Segers beloofde dat na te vragen.

Najaarsstormen

De burgemeester erkende: “Toen de eerste berichten over de Lekdijk kwamen, heb ik daar best mee gelopen.” Moret: “Ik hoop dat er niks gebeurt, maar het najaar begint, daar horen najaarsstormen bij. Je moet alles op orde hebben. We worden een beetje in slaap gesust door het aanvullende rapport van Deltares, maar als technicus ben ik er niet helemaal gerust op.”

Onderzoek constructie

Het college heeft ‘intensieve gesprekken gevoerd met het waterschap’, vertelde Segers. “Het waterschap zegt - en dat is bevestigd door alle deskundigen die we in Nederland hebben - dat de dijk veilig is. We hoeven niet bang te zijn voor een overstroming. Daarmee zijn we er nog niet. Want is de constructie die is toegepast, waar inderdaad Van Baars opmerkingen over maakt, een goede constructie? Dat wordt nog nader onderzocht. We verwachten in december de uitkomst van onderzoek naar de constructie. Ook zijn we wekelijks in gesprek met het waterschap. We komen op voor de veiligheid van onze inwoners.”