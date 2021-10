Gorcumse literatuurprijzen 2021 uitgereikt in Slot Loevestein

GORINCHEM • De feestelijke uitreiking van de Gorcumse literatuurprijzen 2021 vond dit jaar plaats op een bijzondere en passende locatie: Slot Loevestein.

De deelnemers aan deze jaarlijkse literatuur- en dichtwedstrijd kregen in 2021 immers de opdracht om hun inzendingen te schrijven in het kader van het ‘Hugo de Groot jaar’ met als thema: ‘wat laat ik na, hoe wil ik herinnerd worden?’

De gelukkige prijswinnaars en andere genodigden werden op 13 oktober gastvrij ontvangen in het kasteel. Het bestuur van de Stichting Gorcumse literatuurprijs had voor passend vervoer gezorgd: door de welwillende medewerking van ‘Riveer’ was de heen- en terugtocht over de Merwede geregeld, geheel in stijl met de nagedachtenis aan Hugo (al was het dan in omgekeerde volgorde).

Uiteraard draaide het deze avond om de prijswinnaars in de zes categorieën, die door de jury uit de vele inzendingen gekozen waren. Ook de presentatie van het boek ‘Hugo de Groot en zijn nalatenschap’ was een feestelijk moment en een blijvende herinnering aan deze bijzondere editie van de literatuurprijs.

De Gorcumse burgemeester Reinie Melissant nam het eerste exemplaar in ontvangst. Zij sprak haar waardering uit over de literatuurprijs en het boek en kwaliteit van de inzendingen noemde zij opvallend hoog. Niet alleen de winnende bijdragen, maar ook een selectie uit de andere inzendingen en bijdragen van andere auteurs zijn hierin te vinden.

Het boek is bij de Gorinchemse boekhandels te verkrijgen voor een bedrag van 10 euro. De avond werd opgeluisterd door musici van ‘De Bazuin’. Verrassend was ook de medewerking van Hugo zelf, in eigen persoon en op film. Hij kondigde de opening van de Literatuur route aan, die van 15 tot en met 31 oktober op Loevestein te bewonderen is en waarop met een QR-code het werk van de winnaars te lezen is.