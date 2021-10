Politie maakt bekend wie de PolitieKids zijn in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Afgelopen donderdag was het voor veel kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Nieuw-Lekkerland een spannende dag. Er zou namelijk bekend worden gemaakt wie door de ‘selectie’ heen was gekomen en zich een echte Politie Kid mag noemen dit jaar.

Wijkagent Jochim ging de klassen langs om te vertellen wie de PolitieKids zijn geworden. Met gepaste trots stelt de politie graag deze mooie club van jongens en meiden voor:

Basisschool de Tuimelaar: Fieke, Aiden en Hayley, basisschool Petrus van der Velde: Daan, Jessai, Corinda en Charlotte, basisschool de Schakel: Gert, Elisa, Mayasa en Julian en basisschool de Wegwijzer: Rose-Anne, Quinten en Syenna.

“De PolitieKids waren door het dolle heen en sommige konden het eigenlijk niet geloven”, meldt de politie op Instagram. “Heel gaaf om te zien hoe dit leefde onder de jeugd en de blije reacties. Dit geeft veel energie! Wij kijken uit naar de officiële beëdiging.”

In sporthal De Klipper werd eind september de Intest van de PolitieKids gehouden. Er waren vier onderdelen die echte politieagenten ook moeten doen. Zo moest er een fysiek hindernisparcours worden afgelegd, een boef worden gezocht, vragen over het politiewerk worden beantwoord en zelfs een echt bekeurings- of waarschuwingsgesprek worden gevoerd.

“Het was prachtig om te zien hoe enthousiast en serieus deze kinderen elke opdracht weer aanpakten”, vertelt Jochim van Tilburg, wijkagent in Molenlanden, na afloop van het evenement.

Vanuit de groep kinderen werden er nu dus uiteindelijk 14 geselecteerd waarmee het verdere programma van de PolitieKids zal worden doorlopen. Dit bestaat uit een officiële beëdiging en een aantal ontmoetingen de komende maanden waarin er verschillende onderwerpen besproken zullen worden, zoals pesten en social mediagebruik.

Jochim: “Het doel van het starten van een groep PolitieKids in Nieuw-Lekkerland is in eerste instantie dat de politie graag contact wil maken met deze leeftijdsgroep. Verbinding is hierin echt het toverwoord. Hoe fijn is het als de jeugd al vroeg leert dat de politie er niet alleen maar is om boetes uit te schrijven of om je mee te nemen. Het werk van de politie bestaat juist uit veel meer dan dat! De politie is er ook voor een luisterend oor, andere hulpvragen of zomaar een gezellig leuk kletspraatje.”