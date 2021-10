Burgemeester Fröhlich op bezoek bij obs De Springplank in Meerkerk

MEERKERK Vrijdag 8 oktober heeft burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden een bezoek gebracht aan basisschool De Springplank in Meerkerk.

Hij deed dat in het kader van de Kinderboekenweek, die van 6 tot en met 17 oktober gehouden wordt. Dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’, oftewel beroepen. Ter gelegenheid van dit thema is de school helemaal versierd met verschillende beroepen.

Locatiecoördinator Michel Pruijmboom leidde na een welkomstwoordje een collegetour. Tijdens deze collegetour kregen de kinderen gelegenheid om de burgemeester vragen te stellen. Hij vertelde onder meer over zijn vorige werkzaamheden als radio-dj en vertelde een mooi anekdote.

Ook informeerden de kinderen hem over de verkiezingen van de leerlingenraad, die op school gehouden wordt. De burgemeester gaf de kinderen die zich verkiesbaar hebben gesteld mooie tips.