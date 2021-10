Prijsuitreiking herfstexpositie Museum De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Zaterdag 2 oktober vond de feestelijke prijsuitreiking plaats van de inzendingen voor de herfstexpositie in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

Een bijzondere textielexpositie, waar antieke objecten uit het museumdepot met speciaal voor de expositie ontworpen nieuwe textiele kunstobjecten zijn gecombineerd. Het resultaat, 50 moderne kunstwerken, biedt een uniek overzicht van een hoogwaardige textielkunst.

Prijswinnaars

Op verzoek van het museum heeft een vakjury alle werken uitgebreid beoordeeld. Die jury bestond uit Carola Mokveld, (zelfstandig kunstenaar), Ine de Boer (organisator textielreizen) en Pauline Barendse (sieraden ontwerper).

De keuze om te komen tot de winnaars bleek moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk besloot de jury om Annemiek Pas uit Ulft de eerste prijs toe te kennen met haar ‘Pronkrol’. De tweede prijs was voor Karin Bruinsma uit IJsselstein met ‘Heimwee naar Suoga’ en de derde prijs was voor Janie Muilwijk uit Sliedrecht met ‘Stok en Smock’.

Basis voor de expositie vormde de eigen collectie pronkrollen van het museum. Die pronkrollen zijn onderdeel van de heel bijzondere en unieke depotcollectie textiel van De Koperen Knop. Er is een aantal kijkdagen georganiseerd, wat in de coronatijd vrij lastig te organiseren bleek. Toch kwam daar al veel publiek op af en een grote groep mensen ging aan de slag. Het resultaat is formidabel. Deelnemers uit heel Nederland stuurden werk in. De expositiecommissie van het museum heeft er een mooie expositie van gemaakt, met de inzet van de als gastconservator benaderde Astrid Streng.

De expositie is te zien van 25 september tot en met 13 november 2021. Iedereen die de expositie bezoekt krijgt bij aankomst in het museum een stemformulier. Hierop kan een van de geëxposeerde werken worden genoteerd, die daarmee meedingt naar een publieksprijs. Stemmen kan tot en met woensdag 10 november en op de laatste dag van de expositie wordt de winnaar daarvan bekend gemaakt.

Meer informatie over het museum: www.koperenknop.nl. Het bezoekadres is Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.