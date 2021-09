Samenwerking STO GOAL komt goed op gang

GORINCHEM • Op 22 september vond in Gorinchem een bijeenkomst plaats waarin werd getoond wat er de afgelopen anderhalf jaar allemaal is gebeurd met STO GOAL. “En dat is best veel”, vertelt penvoerder Krijn Redert.

“Het is duidelijk te zien dat de onderlinge samenwerking goed op gang is gekomen. Het besef dat we dit met elkaar moeten gaan doen is er meer dan ooit.”

In de regio Gorinchem en Altena is een nijpend tekort aan technische vakmensen op mbo-niveau in verschillende vakgebieden. Sterk Techniek Onderwijs – Gorinchem Altena (STO GOAL) probeert daar iets aan te doen.

Het ging anders

“Ondanks de belemmerende factoren vanwege de coronapandemie is er de afgelopen anderhalf jaar veel gebeurd. Dat ging wel iets anders dan we van tevoren voor ogen hadden. Bijeenkomsten konden niet doorgaan, een aantal projecten liep vertraging op en sommige doelstellingen moesten aangepast worden. Toch zijn we hier nu bij elkaar gekomen om te laten zien waar STO GOAL nu staat. En ik kan u zeggen: er is een hoop gebeurd”, aldus Redert.

In het regioplan van STO GOAL worden de knelpunten van het huidige aanbod en kwaliteit van het technisch vmbo aangepakt, passend bij de regionale arbeidsmarktbehoefte. Onderwijsinstellingen en bedrijven werken hierbij nauw samen. Vanwege het nijpende tekort aan goed geschoold technisch personeel, ook in deze regio, was stilzitten geen optie. De werkgroepen gingen dan ook enthousiast aan de slag met het ontwikkelen van mooie plannen en projecten. Redert: “Nu is het moment van uitvoering in zicht.”

Zeven ambities

Tijdens de bijeenkomst werden de zeven ambities van STO GOAL gepresenteerd. Daarna ging het publiek met elkaar in gesprek of zelf aan de slag met technische werkstukjes. “Op deze manier werd er nog eens extra nadruk gelegd op de onderlinge samenwerking. De werkgroepen werken weliswaar zelfstandig aan hun eigen ambitie, maar uiteindelijk zorgen ze er zo met elkaar voor dat er goed innovatie technisch onderwijs komt in de regio. “Samenwerking is het sleutelwoord”, aldus Jan van Nierop, voorzitter van de landelijke stichting Sterk Techniek Onderwijs.

“Ik ben ontzettend blij met het bedrijfsleven”, vult Redert aan. “Het fijn te zien dat er goed samen wordt opgetrokken. Ook scholen onderling weten elkaar steeds beter te vinden. De afgelopen anderhalf jaar gewerkt hebben we hard gewerkt aan een netwerk van ondernemers en scholen die de schouders willen zetten onder sterk techniekonderwijs op het vmbo.”

Plannen uitwerken

De komende tijd worden plannen verder uitgewerkt. Veel aandacht zal er zijn voor het verhogen van de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs. Van Nierop: “En die stijging is al in gang gezet. Voor het eerst in jaren is het aantal leerlingen dat naar het vmbo gaat gestegen.”

Daarnaast is er de komende tijd veel aandacht voor kwaliteit en innovatie. “De hotspots zijn daar een mooi voorbeeld van. Plekken op de werkvloer waar leerlingen aan hun vaardigheden kunnen werken.”

door Mirjam de Swart