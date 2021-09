Activiteiten tijdens de Week tegen Eenzaamheid in Molenlanden

MOLENLANDEN • Van donderdag 30 september tot en met donderdag 7 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Ook in gemeente Molenlanden is er dan extra aandacht voor eenzaamheid met verschillende activiteiten waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan.

Aandacht voor het thema eenzaamheid blijft belangrijk, want de gemeente wil graag het gevoel van eenzaamheid bij inwoners, van jong tot oud, zoveel als mogelijk voorkomen of verminderen. En het taboe rond het thema te doorbreken.

Veel mensen voelen zich weleens eenzaam. “Iemand ervaart bijvoorbeeld een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen”, zegt wethouder Lizanne Lanser. “Of heeft minder contact met andere mensen dan hij/zij wenst.”

In de gemeente Molenlanden is 40% van de inwoners eenzaam en 7% ernstig tot zeer ernstig eenzaam. “Door de corona-pandemie is het verminderen van eenzaamheid nog actueler en belangrijker. Want eenzaamheid kan, zeker als het langdurig aanhoudt, leiden tot gezondheidsrisico’s. Met uiteindelijk een negatief effect op het gevoel van geluk of welzijn. Cruciaal dus om blijvend aandacht voor te hebben. En extra in de Week tegen Eenzaamheid.”

Activiteiten voor jong en oud

Voor alle inwoners van Molenlanden vinden in de Week tegen Eenzaamheid verschillende activiteiten plaats. Om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Lizanne: “In verschillende kernen worden activiteiten aangeboden door partners, verenigingen en dorpshuizen. Zoals een meidenavond, knutselclub voor jongeren, beweegles en sjoelen. Maar ook inloopmomenten voor vragen over een mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of het internet. Om zelfredzaamheid onder ouderen te bevorderen. Want ook het gevoel dat je mee kunt blijven doen kan eenzaamheid voorkomen.”

Stuur een kaartje

Deze week vinden inwoners ook twee ansichtkaarten bij Het Kontakt om te versturen in de Week tegen Eenzaamheid. Lizanne: “Naar een buur, vriend, kennis of familielid die dit kan gebruiken. Om hem/haar uit te nodigen om samen iets te gaan doen. We hopen hiermee de drempel iets te verlagen. Want samen is vaak fijner dan alleen.”

Meer informatie

Voor vragen over de Week tegen Eenzaamheid in Molenlanden of over eenzaamheid in het algemeen, neem contact op met Stichting Welzijn Molenlanden via 085-0066089 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-16.30 uur) of info@welzijnmolenlanden.nl. Meer informatie over de activiteiten waar inwoners aan kunnen deelnemen: www.welzijnmolenlanden.nl.