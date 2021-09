Vastgoedbeleggers kiezen voor de Verhuurhypotheek van Mogelijk

Vastgoedbeleggers kiezen steeds vaker voor de Verhuurhypotheek van Mogelijk. Dat blijkt uit de cijfers van afgelopen half jaar waarin Mogelijk het aantal aanvragen voor buy-to-let hypotheken zag toenemen. De verhuurmarkt is goed. De aantrekkelijke voorwaarden van de Verhuurhypotheek van Mogelijk pakken gunstig uit op de leningslasten.

De particuliere verhuurmarkt is booming. Het Kadaster berekende dat 8% van de woningvoorraad in eigendom is van particuliere verhuurders en dat dit aandeel groeiende is. De groep particulier verhuurders is heel divers; van (oud-)ondernemers die een woning voor de verhuur als pensioenvoorziening beschouwen, tot professioneel vastgoedbeleggers die een reeks woningen hebben voor de verhuur.

Geld laten werken

Mensen die vermogen hebben opgebouwd, doen er goed aan te bedenken wat daarmee te doen. Op de bank laten staan tegen nul procent of zelfs negatieve rente is voor velen geen optie. Beleggen in residentieel vastgoed kan dan een interessante optie zijn. Woningen en appartementen voor de verhuur zijn in trek. Het is een vorm van kapitaalopbouw. Doe je het goed, dan laat je je geld voor je werken.

Financiering voor woningen voor de verhuur nodig

Het is voor velen niet mogelijk en voor de meesten niet verstandig om een pand geheel met eigen middelen aan te kopen. Om woningen of appartementen voor de verhuur te kopen, heb je dus meestal ook een geschikte financiering nodig. Door toegenomen vraag is het aanbod hypotheken in de buy-to-let markt ook toegenomen. Voor Mogelijk Vastgoedfinancieringen is het dus belangrijk om ons te blijven onderscheiden. En dat lukt goed, getuige de toename van het aantal Verhuurhypotheken dat Mogelijk verstrekt.

Snel schakelen

Vul je bij Mogelijk de quickscan voor de Verhuurhypotheek in, dan krijg je al direct inzicht in jouw mogelijkheden. Vul je daarna nog een vragenlijst in, dan heb je binnen een dag een voorlopige offerte. Die snelheid is cruciaal in een markt waarin meer kapers op de kust liggen voor goede vastgoeddeals.

Aantrekkelijke voorwaarden

De Verhuurhypotheek kent aantrekkelijke voorwaarden. De looptijd is 30 jaar, wat gunstig uitpakt op de maandelijkse lasten. Ook kun je tot 75% van de waarde aflossingsvrij financieren en is de vanaf rente met 2,9% erg scherp.