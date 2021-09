Hoger bieden op een huis samen met ouders

Overbieden huis door samen met ouders een woning te kopen

Huizenprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest en je zal hoger moeten bieden op een huis. Overbieden huis gaat makkelijker als je samen met ouders een huis koopt. Een hypotheek met ouders betekent samen onder een dak wonen en met maximaal 4 aanvragers in de hypotheek.

Meer overwaarde of spaargeld om hoger te bieden

Koop je samen met je ouders, broer, zus of vrienden een huis dan hebben jullie samen veel meer eigen geld beschikbaar. Je het dit geld echt nodig om te overbieden op een huis. Kon je twee jaar geleden nog met 2 personen een huis kopen, dat ligt nu anders.

Er is geen gemeente waar je de vraagprijs kan bieden. Hypotheek met ouders betekent dat je de eventuele overwaarde van de woning van je ouders kan gebruiken in de hypotheek.

Huis kopen van ouders ook een oplossing

Willen jullie niet samen met ouders in een huis wonen? Er is nog een optie om zonder te veel eigen geld en betaalbaar te kopen. Huis kopen van ouders zodat je niet hoeft te overbieden. Afhankelijk van de overwaarde van ouders kan worden bepaald voor hoeveel geld het huis verkocht kan worden. Vraag Lexwonen.nl om informatie.

Voorbeeld van overbieden en huis kopen met ouders

Samen met ouders kan jij met jouw vriendin € 550.000,- aan hypotheek krijgen. Overwaarde van ouders op de huidige woning is € 150.000,-. Ouders wonen al 8 jaar in dat huis. Jullie zien een huis te koop staan voor € 650.000,-. Hoeveel kan je nu hoger bieden dan de vraagprijs?

Gezamenlijke hypotheek met ouder bedraagt €550.000,- en de overwaarde € 150.000. Totaal kan je maximaal € 700.000 bieden op je droomhuis van € 650.000,-. Overbieden met € 50.000,- is maximaal.

Hoger bieden met bitcoins

Let op, hebben jullie crypto valuta zoals bitcoins? Steeds vaker treffen wij kopers aan die ook al jaren bitcoins hebben. Vaak hebben ze dit succesvol opgebouwd en willen ze met een gedeelte van de winst een huis kopen.

Ik denk zelf dat geld investeren in je huis een veiligere belegging is maar dat mag iedereen voor zich zelf uitmaken. Door inbreng van rendement van bitcoins is het nog makkelijker te overbieden met ouders of vrienden.

Voorwaarden als je samen met ouders een hypotheek afsluit

Koop jij met je vader of moeder een woning dan zijn jullie verplicht om dan ook daadwerkelijk onder één dak te wonen. Verlaat iemand de woning dan zal de hypotheek nog wel moeten passen. In principe betekent huis verlaten huis weer verkopen.

Notaris vooraf raadplegen

Hypotheek met je ouders afsluiten en dus samen overbieden betekent automatisch dat de een wat meer geld inbrengt dan de ander. Lexwonen.nl raad jullie aan om voordat je een huis koopt advies te vragen bij de notaris.

Stel dat ouders € 150.000,- eigen geld inbrengen en zoonlief € 50.000,-. Bij verkoop woning in de toekomst krijgt elke partij eerst zijn eigen inbreng terug. Wat er dan overblijft is de zuivere overwaarde. De notaris is de enige partij die u hiermee kan en mag adviseren.

Nooit zelfstandig overbieden

Lexwonen is de enige partij die jou kan helpen met een hypotheek met ouders. Ga nooit zelf een bod uitbrengen samen met ouders of andere personen. Er zijn veel zaken waar je op moet letten. Hypotheek aanvragen is complex maar een hypotheek met meerdere personen is super complex en tijdrovend. Lexwonen moet hier tijd voor vrij maken. Bel gerust: 06-83944458.