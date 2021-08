Jubileumfeestmiddag in zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Voor jong en oud, met of zonder abonnement, iedereen is welkom op zaterdag 28 augustus voor een gratis familiemiddag in zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers. Aanmelden of reserveren is niet nodig. De activiteit wordt aangeboden door de Vrienden van de Dompelaar ter ere van het 50 (+1) jarig jubileum van het zwembad.

“Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom voor een gezellige middag in zwembad de Dompelaar”, zegt Marco van Leeuwen, bestuurslid van de Vrienden van de Dompelaar. Op de familiedag wordt er voor de jeugd, in samenwerking met GIGA Molenlanden, een zeskamp georganiseerd. Je kunt daar individueel, met een groepje vrienden of met je gezin aan meedoen. Bij binnenkomst krijg je een stempelkaart waarop je punten worden genoteerd die je verzamelt bij de verschillende spellen. Zo is er een bungeerun, stoepranden, spijkerbroekhangen, sponsen schieten en nog veel meer.”

Van Leeuwen vervolgt: “Voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar en volwassenen is het mogelijk om een proefduik te maken. Ademen onder water is een aparte belevenis die je echt een keer meegemaakt moet hebben. Alle hygiënemaatregelen worden in verband met corona strikt in acht genomen. Daarnaast is er een fototentoonstelling te zien over 50 jaar zwembad de Dompelaar. Voor het maken van het jubileumboek hebben we zoveel fotomateriaal verzameld dat we aan één boek niet genoeg hebben om alles te laten zien.”

De feestmiddag is van 14.00 tot 17.00 uur voor iedereen gratis toegankelijk inclusief een aantal consumpties. Ook is een kraam enveloppen trekken met altijd prijs. Naast alle activiteiten kan er natuurlijk ook gewoon lekker gezwommen worden.