Blauwalg festival: een droom die uitkomt

Dansen tot in de late uurtjes, samen proosten, lekker hutje mutje feest vieren. Eindelijk kon het! De Slingelandse plas was zaterdag het decor van het beste feestje van het jaar: Blauwalg.

“Het voelt als een droom. Na maanden van onzekerheid kon Blauwalg toch doorgaan. Wij hadden echt de dag van ons leven. Er hing zoveel geluk in de lucht! Het was geweldig om 750 man zoveel plezier te zien hebben. Dat is echt alle spierpijn en vermoeidheid waard”, blikt Gerjan de Vries, één van de organisatoren, terug. Met 750 kaarten was het festival strak uitverkocht.

Dansen in de regen

Niets kon de pret zaterdag drukken, zelfs regen later op de avond niet. “Je voelde gewoon dat iedereen dacht: de regen pakt ons feestje niet af. We deelden poncho’s uit en iedereen stond te dansen in de regen. Dat was echt een mooi moment.”

Het festival kende een ijzersterke line-up, met als topper The Vices. Blauwalg programmeert indie-pop en zoekt de bands die op het punt van doorbreken staan. Dan heb je soms de mazzel dat een band in de tussentijd daadwerkelijk doorbreekt. Zoals The Vices. “3fm heeft ze opgepikt, het kan niet anders dan dat ze volgend jaar op Lowlands staan. Het publiek zong hun nummers mee, geweldig om te zien.”

Onvergetelijk

De toevoeging van een tweede podium zorgde ervoor dat het feestje van begin tot eind non-stop door ging. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers en bedrijven, de uitgelaten festivalgangers, de organisatie en de goede bands gaat de tweede editie van Blauwalg de boeken in als een onvergetelijk feestje.