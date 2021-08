Interieur vernieuwen

Als je gaat verhuizen of je hebt je eerste koophuis dan kies je vaak met veel zorgvuldigheid een nieuw interieur. Van de vloer tot aan theedoeken kun je eindeloze keuzes maken in style, kleur of design. De hoeveelheid aan keuzes zijn overweldigend en kunnen best lastig zijn.

Toch is er meestal een bepaalde style dominant in de diverse interieurwinkels. Dit noemen we dan een interieur trend die meestal een aantal jaar aanhoudt. Je kunt het nog zo voor je zien: een jaren zeventig interieur met veel kleur en prints of het tegengeluid in de jaren tachtig met zijn moderne vormen en weinig kleur.

Interieur make-over

Als je eenmaal hebt geïnvesteerd in een interieur wil daar zeker jaren gebruik van maken. Toch kunnen er jaren voorbijvliegen en kan je interieur zijn glans verliezen. Je interieur kan ook een beetje uit de mode raken naar verloop van tijd. Zeker met trendgevoelige items. Het is vaak helemaal niet nodig om je hele interieur op de schop te nemen. Het verven van een muur bijvoorbeeld kan al een heel groot verschil maken of de hele indeling veranderen. Maar niet veel mensen zien de kracht van een statement meubel of een eyecatcher. Een kleurrijke fauteuil bijvoorbeeld of een groot opvallend schilderij. Met een eyecatcher heeft de rest van het interieur een achtergrond functie om de eyecatcher te ondersteunen.

Spelen met licht

Het ondergeschoven kindje zijn de lampen. Lampen zijn perfecte eyecatchers voor het interieur. Lampen staan of hangen vaak op een dominante plek in de kamer. En hier valt nog zoveel te winnen. Door een eyecatcher van een lamp in de kamer te hebben, geef je de kamer een hele nieuwe uitstraling en style. Hanglampen zouden uitstekend hiervoor kunnen dienen. Deze hangen bijvoorbeeld prominent boven de eettafel of boven de bank. Met de juiste lamp in de kamer creëer je veel sfeer en warmte. Je kunt vandaag de dag alle kanten op met je interieur, voor elke style is er een lamp te vinden. Ook als je geen opvallende lamp wilt kun je bijvoorbeeld jouw interieur een luxueuze upgrade geven met een mooie design lamp.

Bekijk de website voor unieke lampen en sfeermakers. Een bijzondere lamp is als een kunstobject en kan je kamer een boost geven om weer geïnspireerd van te raken. We besteden zoveel tijd in ons huis dat het de moeite waard is om er wat moois van te maken.