Molenlanden komt met actieprogramma tegen eenzaamheid

MOLENLANDEN • Het gevoel van eenzaamheid bij inwoners, van jong tot oud, voorkomen of verminderen. Dat is het doel van het actieprogramma eenzaamheid dat gemeente Molenlanden de komende drie jaar gaat uitrollen.

Het gaat om een praktische aanpak, waarbij vooral aandacht is voor oorzaken van eenzaamheid en het bieden van maatwerk. Focus wordt aangebracht aan de hand van zes bouwstenen, waarbij vooral de lokale energie van inwoners en organisaties wordt benut.

Trend doorbreken

In de gemeente Molenlanden is 35% van de inwoners eenzaam en 6% (zeer) ernstig eenzaam. “Door de corona-pandemie is het verminderen van eenzaamheid nog actueler en belangrijker”, zegt wethouder Lizanne Lanser. “Met dit actieprogramma willen we de trend van eenzaamheid doorbreken.”

De invloed van eenzaamheid is groot. “Zeker als het langdurig aanhoudt, kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s en minder mee kunnen doen in de samenleving. Met uiteindelijk een negatief effect op het gevoel van geluk of welzijn. Cruciaal dus om aandacht voor te hebben.”

Rol samenleving

Met het actieprogramma wil de gemeente het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt terugdringen. Lizanne: “Dit doen we onder andere door inwoners zelf een actieve rol te geven om eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan. Kracht en inzet van de samenleving is van belang. Als gemeente faciliteren we en sluiten we waar mogelijk aan bij de behoeften en ‘energie’ van inwoners en organisaties per dorp of stad.”

Aanpakken oorzaak

Ook is in het actieprogramma aandacht voor oorzaken van eenzaamheid. “We geloven dat het aanpakken van de oorzaak grondiger en effectiever is dan alleen het bestrijden van de symptomen. Achterliggende problemen zoals geldzorgen of werkeloosheid pakken we vanuit verschillende disciplines op en altijd op maat.”

“Dit doen we samen met onder andere GIGA Molenlanden, de GGD, Stichting Welzijn Molenlanden, lokale welzijnsorganisaties, Jong Molenlanden, zorgaanbieders, de Adviesraad Sociaal Domein, de Seniorenraad, Zedje, kerken en Young4Waard. Op die manier bieden we zorg en ondersteuning dichtbij. Afgestemd op de situatie en behoefte van onze inwoners.”

Voor meer informatie over het actieprogramma eenzaamheid van gemeente Molenlanden: www.molenlanden.nl/eentegeneenzaamheid.