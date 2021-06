Expositie Oranje Zal Overwinnen in het Voorhuis In Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Museum Het Voorhuis in Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf gaat op zaterdag 3 juli weer open. Het museum is ingericht met een feestelijke herinneringsexpositie Oranje Zal Overwinnen.

Dit jaar is het 76 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Er zijn diverse voorwerpen, zoals de bevrijdingsrok en het Nationaal ontbijtlaken te bezichtigen die na de bevrijding speciaal zijn gemaakt om te blijven herdenken. In de Oomskamer zijn werken van schrijver J.W. Ooms geëxposeerd, die herinneren aan de periode 1940-1945.

Nationaal ontbijtlaken

Textielhandelaar Ferwerda uit Groningen liet al in de oorlog de eerste 144 ontbijtlakens illegaal weven als een stil verzet. De Cuneratoren van Rhenen en de Nederlandse Leeuw die met een dolk het hakenkruis doorsteekt, symboliseren het begin en einde van de Tweede Wereldoorlog. De ingeweven tekst rondom het middenmotief is een spreuk van dichter Willem Bilderdijk (1756-1831). Het ontbijtlaken heeft rondom een oranje-rood-wit-blauwe baan met de appeltjes van oranje. De bedoeling was dat het ontbijtlaken jaarlijks op nationale feestdagen zou worden gebruikt om zo de bange oorlogsjaren levend te houden.

Bevrijdingsrok of Nationale feestrok

De bedenkster van de rok is verzetsvrouw en kampoverlevende Mies Boissevain-Van Lennep (1896-1965). Tijdens de oorlog zat ze gevangen in de kampen Vught en Ravensbrück. De feestrok gaf haar, en alle vrouwen in Nederland, de kans de oorlogservaringen te verwerken. De feestrok was bedekt met een patchwork van kleurrijke hergebruikte lapjes van kledingstukken met dierbare herinneringen aangevuld met geborduurde data. De zoom bestond uit effen driehoeken met aan de voorkant de datum 5 mei 1945. Op de andere driehoeken was plaats voor data van nationale feestdagen waarop de rok werd gedragen.

Als de feestrok volgens de regels was gemaakt werd deze in het rokkenregister bijgeschreven. De rok kreeg dan een stempel en een nummer en was dan een officiële Bevrijdingsrok. Er staan vierduizend rokken ingeschreven in het register, er zijn talrijke ongeregistreerde rokken. Deze expositie is van zaterdag 3 juli tot en met zaterdag 11 september te zien.

Reserveren van uw bezoek blijft nog nodig: bij voorkeur via secretariaat@binnenwaard.nl of via telefoon: 0184-692430. Over enkele weken kan ook via de website gereserveerd worden.

Vanaf de opening kan men ook met de pinpas betalen, contante betaling blijft natuurlijk mogelijk. Bij bezoek zonder reservering kan men bij de balie informeren of er ruimte is voor extra bezoekers. Bij de reservering en ook bij de balie worden de verplichte vragen gesteld: persoonsgegevens, over de gezondheid, aantal personen, wonend onder één dak en dergelijke. Uiteraard wil het museum zich tijdens de openstellingen houden aan alle regels die op dat moment vanuit het RIVM van kracht zijn en ook van bezoekers wordt dat gevraagd.

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland aan het Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf. Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. Entree is 4 euro, leden betalen 2 euro en kinderen in de basisschoolleeftijd hebben gratis toegang. Openingstijden zijn verruimd naar elke dinsdag en iedere zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur.