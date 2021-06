Last onder dwangsom voor illegale bewoning arbeidsmigranten in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • In verband met de illegale bewoning door arbeidsmigranten van een voormalige woonboerderij in Molenaarsgraaf legt de gemeente Molenlanden een last onder dwangsom op.

Dat besloot het college afgelopen week. Het gaat om een last onder dwangsom van 1.500 euro per week met een maximum van 15.000 euro. De boerderij staat aan de Graafdijk West.

Begin mei legde de gemeente ook al een last onder dwangsom op voor illegale bewoning door arbeidsmigranten in een huis in Wijngaarden.