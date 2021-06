Informatiebijeenkomst over mogelijke komst windmolens bij Gorinchem

GORINCHEM • Maandag 28 juni organiseert IKG Ondernemingsvereniging een informatiebijeenkomst over de mogelijke komst van windmolens in Gorinchem.

De afgelopen maanden is gebleken dat de meningen over de komst van de windmolens in Gorinchem sterk uiteen lopen. Met name als het gaat om de locatie Industrieterrein Avelingen.

Voor IKG is de Regionale Energie Strategie een belangrijk onderwerp. “Als IKG zijn wij niet specifiek vóór of tegen de komst van de windmolens. Met deze informatiebijeenkomst willen wij ondernemers en de gemeente Gorinchem met elkaar verbinden. Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een transparant proces, waarbij ondernemers goed geïnformeerd worden”, zo licht Wils van Dam, bestuurslid IKG, toe.

Tijdens de bijeenkomst geven Eelke Kraaijeveld en Teunis Jan Slob van de gemeente Gorinchem en de gemeente Molenlanden een presentatie. Ook Peter Verschoor van Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem geeft een toelichting. Vervolgens is er de mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Deze informatiebijeenkomst vindt plaats bij Hipper, Torenstraat 1a in Gorinchem. Uiteraard volledig binnen alle coronamaatregelen. Deze bijeenkomst is niet alleen voor IKG-leden, alle ondernemers uit Gorinchem zijn hierbij uitgenodigd.

Gezien het feit dat er een maximum aantal aanwezigen is toegestaan, is het wel noodzakelijk om vooraf aan te melden. Meer informatie hierover is te vinden via www.ikgo.nl.