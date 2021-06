De vier mooiste badkamertegel trends van 2021

Het uitzoeken van tegels voor uw badkamerrenovatieproject is niet zo eenvoudig meer. Er is tegenwoordig zoveel variatie in ontwerp, vorm, kleur en textuur dat het overweldigend kan zijn.

Enkele jaren geleden werden tegels vooral gelegd vanwege hun functionele voordelen, maar vandaag de dag is de esthetiek net zo belangrijk als hun functie. Dit is de reden waarom fabrikanten hun selectie hebben uitgebreid om echt unieke stijlen voor huiseigenaren te bieden. Zo wordt er tegenwoordig bijvoorbeeld steeds meer gekozen voor keramisch parket in de badkamer, al kun je natuurlijk ook kiezen voor één van de onderstaande trends.

Grafische patronen

Of het nu op de vloer of op de muur is, dit is de perfecte accenttegel in elke kamer! Ofwel in zachte subtiele tinten of gewaagde contrasterende kleuren, de ingewikkelde patronen die beschikbaar zijn voor deze tegels lokken je naar binnen en veroveren je hart. Deze trend is de nummer één op deze lijst omdat het enorm populair gaat worden. Patroontegels zullen dus in populariteit blijven toenemen. Van metrotegels tot keramiek, er is geen twijfel dat tegels met een grafisch patroon overal en altijd gebruikt kunnen worden, vooral in je badkamer. Deze stijl geeft huiseigenaren echt de kans om hun creatieve kant aan te boren of een ontwerper in te huren om creatief voor hen te worden. Hoe gewaagder het patroon, hoe beter!

Matte afwerking

De populariteit van tegels met matte afwerking volgt ons het nieuwe jaar in. Ze hebben een zachte maar krachtige beauty stijl die niet te overweldigend wordt. Een voordeel van matte vloertegels is dat ze niet zo gemakkelijk vlekken en watervlekken vertonen als glanzende tegels. Dit maakt ze ideaal voor op de badkamervloer, vooral in drukke badkamers. Door de lage glans zijn ze gemakkelijker te onderhouden. Zorg bij het plaatsen van matte tegels voor voldoende verlichting, zowel natuurlijk als kunstmatig, aangezien deze tegels niet bekend staan om het reflecteren van licht. Wandtegels met glanzende afwerking doen dit natuurlijk beter, terwijl ze ook een dramatischer effect hebben op de ruimte. Hier kun je dus ook voor kiezen, maar een matte afwerking is op het moment wel meer trendy.

Neutrale kleuren

Moderne ontwerpen maken veel gebruik van neutrale kleuren en dit blijft het geval voor de trends in badkamertegels in 2021. Felle kleuren als blauw, rood en geel zijn niet alledaags in de badkamer en zullen niet snel de stralende ster zijn. In plaats daarvan worden huiseigenaren meer verliefd op neutrale kleuren en vooral op nude neutrale kleuren zoals grijs en crèmes. Grijs en beige zijn super populair geworden als complementaire neutrale kleuren. Zo erg zelfs dat er een nieuwe kleur bij naam naar voren is gekomen en in productselecties is opgenomen, wat Greige genoemd wordt. Dit is een neutrale kleur wat een combinatie is van grijs en beige, wat dus perfect past in deze trend. Daarnaast kun je natuurlijk ook kiezen voor wit, dat doet het altijd goed.

Dimensionale tegels

Niet alleen de kleuren en patronen van tegels worden steeds diverser, ook fabrikanten spelen met de vormen. De trends in badkamertegels in 2021 variëren van traditionele rechthoeken tot een verscheidenheid aan andere geometrische vormen. Een bijzondere vorm die de laatste tijd een opleving heeft ondergaan is de zeshoek. Zeshoekige tegels vinden hun weg terug naar de badkamer in alle maten, kleuren en texturen, vooral op douchevloeren, waar ze een uniek ander uiterlijk creëren. Het is bovendien mogelijk om een uniek patroon te creëren met deze dimensionale tegels, wat je zowel op de vloer als op de wand kunt doen. Hiermee kun je echt de toon zetten. Het is daarnaast ook een optie om de dimensionale tegels te gebruiken om een accentmuur te maken.