Christelijk koor De Morgenster uit Alblasserdam stopt er definitief mee

ALBLASSERDAM • Christelijk koor De Morgenster uit Alblasserdam o.l.v. Leon van Veen is per 1 april 2021 opgeheven. Helaas is het laastste afscheidsconcert -rond Pasen- niet doorgegaan wegens alle omstandigheden.

In oktober 2020 had het koor al aangeven dat de opheffing vooral kwam door het dalende ledenaantal in de afgelopen jaren. Financieel was het niet meer haalbaar om voort te blijven bestaan. Het koor is in 1992 opgericht en stond de eerste jaren onder leiding van Martin de Jong.

De laatste 12 jaar was Leon van Veen dirigent en heeft het koor onder zijn leiding de CD ‘de wereld in Uw hand’ opgenomen en diverse mooie concerten mogen organiseren. De hoogtepunten waren vooral de diverse musicals die het koor heeft gezongen en de fairs rondom de watertoren van Nieuw-Lekkerland waren ook een groot succes.

“Na 28 jaar ‘koor zijn’ en samen God loven is het ontzettend jammer dat daar nu een einde aan is gekomen”, meldt de pr-afdeling van het koor. “Wel kijken de leden en de dirigenten dankbaar terug op al die mooie jaren.”

Omdat er nog wat geld op de rekening stond, heeft het koor besloten om een deel daarvan te gebruiken om nog een uitje te organiseren voor de leden, zodra er weer wat meer mogelijkheden zijn.

Het overige geld heeft het koor overgemaakt naar twee goede doelen. Er gaat €450,- naar Compassion en €450,- naar de stichting CRR, die vluchtelingen helpt op de Griekse eilanden.