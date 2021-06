Waterschap bezint zich op maatregelen in smalle bocht van de Giessen bij Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • De nieuwe boezembemaling in Hardinxveld-Giessendam, die in 2024 en 205 aangelegd gaat worden, heeft impact op de afwatering in de omgeving. De bocht van De Giessen bij Giessen-Oudekerk blijkt te smal te zijn om de maximale waterafvoer te kunnen verwerken bij grote hoeveelheden neerslag.

Waterschap Rivierenland is is daarom een onderzoek gestart om maatregelen te nemen. Volgens het waterschap is de aanpassing die moet worden, meer technisch van aard en heeft het minder ruimtelijke impact.

De veranderingen die nodig zijn, zullen gedaan worden met oog voor de kwaliteiten in het gebied, belooft het waterschap. Dit geldt zowel voor de technische risico’s, effecten op de omgeving zoals op woningen, tuinen, archeologie en natuur.

Het waterschap verwacht in september 2021 en na consultatie in de ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep een besluit te nemen over het voorkeursalternatief in de scherpe bocht van de Giessen bij het dorp Giessen-Oudekerk.