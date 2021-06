Sylvia van Herpen uit Giessenburg presenteert eerste kinderboek over de Tjotten

GIESSENBURG • Sylvia van Herpen zit nog steeds in haar fantasiewereld. De serie van Flupke Fluitketel, die in 2020 ten tonele verscheen, blijft voorlopig ook dit jaar doorgaan. Het wordt een serie van zes, en als laatste komt er dit jaar nog een extra dikke kersteditie uit. Daarnaast is haar eerste boek van De Tjotten uit Broebas verschenen.

“Tijdens mijn vakantie op het eiland van Mourik kreeg ik een leuke droom”, vertelt Sylvia. “Ik was in een bijzonder land met vreemde mensen. Het was daar zó gezellig! Toen ik die ochtend wakker werd ging ik meteen achter mijn laptop zitten. Het verhaal zat nog vers in mijn geheugen dus het schrijven ging vanzelf.”

Tijdens het schrijven zat Sylvia helemaal in de wereld van de Tjotten. “Ik zag alles voor me en wist dan ook precies welke tekeningen erbij moesten komen. Vivianne van Zwam, die de illustraties maakt voor Flupke Fluitketel, werd ook enthousiast bij het horen van het verhaal en ging meteen aan de slag.”

Sylvia vervolgt: “Toen mijn kleinkinderen hier waren, vertelde ik hun het verhaal in grote lijnen. Aandachtig hoorden ze het verhaal aan en bleven vragen stellen. Het boek was toen nog niet af, maar in mijn hoofd kende ik het verhaal. Dus ik vertelde verder. Hun enthousiasme was voor mij genoeg om te weten dat ik door moest gaan met schrijven.”

Het boek is voor kinderen vanaf negen jaar. Bij de jongste kinderen heeft ze een aantal spannende teksten achterwege gelaten. “Later heb ik het wel aan de oudsten verteld en die konden niet wachten tot het boek uitkwam.”

Inwoners van Giessenburg

Bijzonderheid in het boek zijn de personages die erin verwerkt zijn. Dat zijn inwoners uit Giessenburg. Sylvia: “Dat maakt het boek nog leuker.” Ze geeft enkele voorbeelden: “Kuuk, de oude wijze uit mijn boek, is ongeveer twee jaar geleden overleden op 59-jarige leeftijd. Ik ken hem al van de puberteit en weet dat zijn moeder vroeg is gestorven. Zijn vader overleed op 58-jarige leeftijd en zijn jongere broertje is ook al overleden. Kuuk was de bijnaam van Gerolf de Kreij, en zijn vader was wethouder waarnaar de straatnaam Johan de Kreijstraat is vernoemd. Omdat niemand uit deze familie oud mocht worden, vond ik dat Kuuk wel oud mocht worden in mijn boek. Soort van nagedachtenis.”

Anderen die in het boek voorkomen zijn de broers Arie en Herman Boer en Sylvia’s echtgenoot Karel de Kreij, die een supermarkt had in Giessenburg en in het boek de kruidenier is. Verder is Hans van der Haven timmerman in het boek, maar ook in het echt een timmerman. Kees van Vianen staat voor iedereen klaar en als je belt komt hij meteen. Hij is de sterke man uit het boek. Frank aan de Wiel is kapper uit het boek. En natuurlijk dokter Paans, vermeld als heelmeester Peter. Pastoor Janssen is de pastoor van de kerk, maar komt uit een ander dorp (Hardinxveld). Hij is helaas overleden. De andere personages zijn verzonnen.

De betrokken personages weten van hun vermelding in het boek. Sylvia: “Hun reacties waren erg leuk. Ze voelden zich een beetje vereerd.”

Het boek telt 128 bladzijden en de prijs is 15,99 euro. Het boek en de andere kinderboeken van Sylvia zijn verkrijgbaar via de website www.syllieskinderboeken.nl en in de winkel van Speciaal4jou te Giessenburg.