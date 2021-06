SGP Molenlanden wil aantal bezoekers molengebied op zondag terugdringen, maar shuttlebus gaat wel rijden

MOLENLANDEN • De shuttlebus naar de Kinderdijkse molens moet ook op zondag rijden, vindt een overgrote meerderheid in de gemeenteraad van Molenlanden. Alleen de SGP staat er een stuk terughoudender in. “Wij willen het aantal bezoekers op zondag terugdringen”, verwoordde Piet de Gruijter de insteek van de SGP. Zijn fractie zal in de besluitvormende raad dan ook met een amendement komen.

De rol van de gemeenteraad van Molenlanden, en ook die van Alblasserdam -waar dit punt leidde tot het opstappen van de wethouder van de SGP-, is overigens ‘slechts’ richtinggevend. De uitvoering is voorbehouden aan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Zo heeft de shuttlebus afgelopen zondag bij voorbeeld al gereden.

De zondag behoort voor het molencomplex in Kinderdijk tot de drukste dagen van het jaar. ‘Juist op zondag zal een transferium op Haven Zuid en later vanaf een definitieve plek een significante bijdrage leveren aan de rust op zondag. Minder autobewegingen op de dijk, minder parkeeroverlast in Kinderdijk, minder rondlopende toeristen in het dorp Kinderdijk’, schetst het Bestuurlijk Platform Kinderdijk, waarvan burgemeester van Molenlanden Theo Segers voorzitter is.

Respectvol doorpakken

“Niet wegkijken, maar respectvol doorpakken”, zei Jan Arie Koorevaar namens het CDA. “Op zondag stilte nastreven is niet reëel.”

“Wij begrijpen dat er verschillend kan worden gedacht over het op zondag laten rijden van de shuttlebus. Maar de shuttlebus helpt juist bij de zondagsrust, is onze overtuiging”, aldus Harry Stam (CU).

“Is bij dezen de discussie over de zondag beslecht?”, wilde Berend Buddingh’ (DoeMee!) weten. “De zondag zal in Molenlanden de meest besproken dag van de week blijven”, reageerde wethouder Arco Bikker gevat.

Nieuwpoort

Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) zou de shuttlebus breder willen inzetten, zoals in Nieuwpoort en bij avonturenboerderij Molenwaard. “Kunnen we Nieuwpoort in de toekomst op dezelfde wijze ontzien?” Die toezegging wilde Bikker niet doen. Maar de ervaringen zoals die in Kinderdijk worden opgedaan, zullen zeker betrokken worden bij de toeristische agenda van Molenlanden.

Tijdslot

Piet de Gruijter lichtte nog maar eens toe ‘dat de zondag voor de SGP een speciale rustdag is die bescherming verdient’. Zijn fractie zou de bezoekersstroom op zon- en feestdagen wat meer willen sturen. “Een tijdslot zou de kwaliteit van de rust ten goede komen. Het molengebied is dan even zo goed exploitabel. Laten we de mogelijkheden die we hebben aan de SWEK voorleggen.”

Voor de eerstvolgende raadsvergadering bereidt de SGP een amendement voor.