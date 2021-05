Tweede editie #trotsopdeboer Alblasserwaard ploft deze week op de mat

ALBLASSERWAARD • De tweede editie van het magazine #trotsopdeboer Alblasserwaard ploft vandaag tegelijkertijd met Het Kontakt op de mat.

Na het succes van de eerste uitgave in 2020 was het dit jaar niet eens de vraag of er een tweede editie zou komen. De afgelopen maanden gingen de fotografen en redacteuren Marijke Verhoef en Geurt Mouthaan de streek in om verhalen vast te leggen; media-adviseur Carmen Timmer benaderde de ondernemers. De studio van Kontakt Mediapartners droeg zorg voor de opmaak.

Het resultaat: 64 pagina’s gevuld met interviews, foto’s, bedrijfsportretten en achtergrondverhalen, allemaal gericht op de agrarische sector in onze regio. Wat ook deze keer weer opviel was de grote veelzijdigheid van de boeren en de boerinnen in de Alblasserwaard.

Als extraatje maakten Marijke, Carmen en Geurt een eigen #trotsopdeboer-nummer, compleet met een zelfgemaakte videoclip.