Bibliotheken Vijfheerenlanden gaan weer open

VIJFHEERENLANDEN • De bibliotheken in de gemeente Vijfheerenlanden gaan op donderdag 20 mei weer open.

Na vijf maanden is het weer mogelijk om zelf een boek uit te komen zoeken. De werkplekken en de computerwerkplekken zijn weer te reserveren én het is weer mogelijk om elkaar op gepaste afstand te ontmoeten aan de leestafel.

Blij

“Wij zijn blij dat we eindelijk weer mensen mogen ontvangen in de Bibliotheek. Na vijf maanden hard werken in de AfhaalBieb en het online voortzetten van alle activiteiten, wordt het tijd voor weer wat levendigheid in de vestigingen. En eindelijk kunnen we er weer zijn voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Want juist voor hen zijn wij een belangrijke ontmoetingsplek”, aldus Godfried Carbo, Manager Publieksservice bij de Bibliotheek Lek & IJssel.

Net als voor de sluiting, gelden er nog steeds extra maatregelen in de bibliotheek om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Een volledig overzicht is te vinden op www.bibliotheeklekijssel.nl.

Registratieplicht

Iedereen die de Bibliotheek bezoekt, moet zich registreren. Ook als er ‘alleen’ een boek geleend wordt, is het nodig om een registratieformulier in te vullen.

Aangezien er een beperkt aantal bezoekers toegestaan is, wordt er met mandjes gewerkt. Zijn de mandjes op? Dan wordt men verzocht buiten te wachten totdat er weer een mandje beschikbaar is.

Leden en bezoekers worden opgeroepen om de Bibliotheek gericht te bezoeken en de verblijfsduur zo kort mogelijk te houden. Wel is het weer mogelijk om gebruik te maken van de werk- en studieplekken, de computers én de leestafel. Registratie hiervoor is verplicht. En gebruik is op eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard zorgt de Bibliotheek voor voldoende desinfecterende middelen.

Openingstijden

De Bibliotheek Vianen, de Bibliotheek Leerdam, de Bibliotheek Lexmond en de Bibliotheek Meerkerk gaan weer open volgens de normale openingstijden.

In Vianen is iedereen ook op vrijdagavond tot 20:00 uur weer welkom. En in Leerdam op dinsdagavond en vrijdagavond tot 20:00 uur.

De Bibliotheek Ameide is voorlopig alleen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open.

De Bibliotheekpunten in de scholen zijn voorlopig nog gesloten. Zie www.bibliotheeklekenijssel.nl voor een actueel overzicht van de openingstijden.

Activiteiten

De komende weken worden ook de activiteiten weer opgestart. Welke activiteiten dit zijn, wordt nog nader bekeken. Op www.bibliotheeklekijssel.nl staat een actueel overzicht van alle activiteiten. Daar is ook meer informatie te vinden.