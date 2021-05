Leerwerkbedrijf Avres houdt bijna 5 miljoen euro over in 2020

REGIO • Avres sloot het boekjaar af met een positief saldo van 4,7 miljoen euro.

‘Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de begroting’, stelt het leerwerkbedrijf dat voor de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem de Participatiewet ‘de wet Sociale Werkvoorziening uitvoert in een persbericht.

Dit positieve saldo heeft vooral te maken met compensatieregelingen van het Rijk, in combinatie met de werkwijze van Avres tijdens de coronacrisis.

Omzetverlies

Door de coronacrisis had Avres in eerste instantie een omzetverlies voor het ontwikkelbedrijf ingecalculeerd. Dit verlies is grotendeels opgevangen door een ruime compensatieregeling vanuit het Rijk.

Het Rijk betaalde ook hogere budgetten uit voor het bekostigen van de bijstandsuitkeringen. Men verwachtte dat de coronacrisis zou leiden tot een sterke toename van mensen in de bijstand. Die toename is vooralsnog uitgebleven.

Effectief

‘De medewerkers van Avres hebben het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt om alle bestaande en nieuwe dienstverlening (zoals de Tozo regeling) effectief en efficiënt uit te voeren’, stelt Avres.

‘Dit maakte dat Avres de tegemoetkoming in bijvoorbeeld de uitvoeringskosten Tozo voor het grootste deel ten gunste van het jaarresultaat kon brengen.’

Reserves

De extra uitbetalingen door het Rijk hebben allemaal met de coronasituatie te maken. Dit betekent dat dit positieve resultaat eenmalig is en derhalve niet structureel.

Avres reserveert een deel van het positieve resultaat voor crisisdienstverlening in de komende twee jaar. Een ander deel voegt Avres toe aan de reserves, als buffer om de langetermijneffecten van de coronacrisis op te vangen.