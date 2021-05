Vijf miljoen euro voor verlichting van filedruk op A15 Ridderkerk-Gorinchem

ALBLASSERWAARD • De provincie Zuid-Holland investeert samen met gemeenten in de regio Drechtsteden 2,5 miljoen euro om de doorstroming van het verkeer op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem te verbeteren. Het bedrag wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verdubbeld.

Het is een vervolg op stappen tegen de filedruk die in 2019 en 2020 zijn genomen. Het is de bedoeling dat er in 2022 nog eens extra geïnvesteerd wordt.

Samen met grote transporteurs en andere bedrijven in de regio willen de overheden het vervoer slimmer op elkaar laten afstemmen zodat niet iedereen tegelijk de weg op moet in de spits. Het streven is dat er afspraken gemaakt worden met bedrijven en inwoners om per werkdag structureel 700 keer buiten de spits van de A15 gebruik te maken of op een andere manier te reizen.

Fiets

Ook worden weggebruikers via acties van de Verkeersonderneming verleid een (elektrische) fiets uit te proberen en aan te schaffen of het openbaar vervoer te gebruiken. De Verkeersonderneming is een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam en overheden met expertise op het gebied van verkeer.

Voor de lange termijn is de provincie betrokken bij de verkenning naar een groter plan om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren. Daarvoor wordt 30 miljoen euro uitgetrokken in samenwerking met de regio Drechtsteden.

Drukker

Nu de beperkingen door corona langzaam worden afgebouwd wordt het weer drukker met het verkeer op de A15. Het verkeersaanbod is al bijna op hetzelfde niveau als voor het uitbreken van de pandemie.

Negentig procent van het autoverkeer is weer op de weg. Geregeld staan er weer files op de A15. ‘Daarom wordt samen met gemeenten en het Rijk geïnvesteerd in maatregelen om de filedruk op deze snelweg af te laten nemen’, stelt de provincie in een persbericht.