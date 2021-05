Bewoners blij met duurzame woningen in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Op donderdag 29 april ontvingen de bewoners van de 12 nieuwe energiezuinige woningen aan de Van der Mijlestraat en het Blussé van Oud-Alblasplein de sleutels. Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen, overhandigde de eerste sleutels aan mevrouw Lenters en de heer Lassche.

Twaalf prachtige energiezuinige woningen werden er door MorgenWonen gebouwd. De woningen werden geproduceerd in de fabriek en de bouw van alle woningen op locatie duurde daarom nog geen drie weken. Daarna waren er nog ongeveer acht weken nodig voor de afbouw en de bestrating. En nu kunnen de bewoners al genieten van hun nieuwe moderne woning.

Mevrouw Lenters: “Wij zijn echt heel blij met deze mooie nieuwbouwwoning in deze prachtige omgeving. Het is een ruime en fijne woning en ook nog eens energiezuinig”.

Geluk en woonplezier

Liesbeth Marchesini wenste mevrouw Lenters en de heer Lassche veel geluk en woonplezier in hun nieuwe woning. Ze blikte ook nog even terug op de unieke manier van het bouwen van de woningen en de prachtige ligging met uitzicht op de weilanden.

Duurzaam

Deze nieuwbouwwoningen in Oud-Alblas zijn de eerste woningen van Tablis Wonen in Molenlanden die volledig gasloos en nul-op-de-meter zijn. In Nederland stappen we over naar nieuwe, duurzame manieren om huizen te verwarmen, te douchen en te koken.

Daarom formuleerde Tablis Wonen in haar duurzaamheidsbeleid wat zij de komende jaren gaat doen. In Molenlanden renoveren we zoveel mogelijk woningen voor 2035 naar energielabel B. Tussen 2035 en 2050 bezien we nader met welke techniek we de woningen CO2 neutraal kunnen maken.