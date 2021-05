Kinderen onthullen nestschommel in zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Met vereende krachten werd op zaterdag 1 mei een nieuw speeltoestel onthuld in zwembad de Dompelaar.

De handeling werd verricht door de kinderen en kleinkinderen van de vrijwilligers van Vrienden van de Dompelaar. De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Molenlanden en sponsoren.

“Naast zwemmen kun je ook heerlijk spelen op de ligweides van het zwembad. Ieder jaar proberen we een object te renoveren of aan te schaffen om het zwembad aantrekkelijk te houden voor iedereen. Dit seizoen starten we met de onthulling van een nestschommel voor de kleine bezoekers. De onthulling is ook de start van het zwemseizoen”, zegt Marco van Leeuwen, bestuurslid van Vrienden van de Dompelaar.

“Het nieuwe speeltoestel is nog maar het begin van alle verrassingen. We hopen de jubileumactiviteiten die we vorig jaar moesten uitstellen, dit jaar te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal duurzame vernieuwingen aangebracht en rolt het jubileumboek binnenkort vers van de pers.” Houd de website in de gaten voor meer nieuws: www.dompelaar.nl.

Foto-onderschrift: De start van het zwemseizoen werd in zwembad de Dompelaar ingeluid met het onthullen van een nestschommel op de speelweide.