Melk direct van Wingerdse koe naar consument

WIJNGAARDEN • Liefhebbers van rauwe melk kunnen vanaf zaterdag 1 mei terecht op het erf van Bert en Hester Kuiper in Wijngaarden. Bij een melktap kunnen klanten een kan of fles vullen met melk die dezelfde ochtend is geproduceerd.

De boer en boerin houden van contact met mensen, een beetje reuring op het erf. “En we willen graag laten zien waar ons product vandaan komt”, zegt Hester. “Wij denken dat er markt voor is. Door corona willen meer mensen de lokale ondernemer steunen.” Bert: “We willen laten zien dat we een eerlijk, goed product maken. Onze koeien lopen gemiddeld tweehonderd dagen per jaar buiten en we gebruiken weinig antibiotica. Tevens doen we aan natuurbeheer.”

Volle smaak

Zo vers als uit de Wingerdse tap kun je het in de winkels niet krijgen. Wat ’s morgens vroeg nog in de uiers van de koeien zat, kan vanaf 8 uur ’s morgens worden getapt en gedronken. “Deze melk heeft nog de volle smaak”, zegt Bert. “Als je in de supermarkt melk koopt, is er nogal wat uit gehaald, ook bij volle melk.”

Hygiënisch

De overheid schrijft voor dat boeren die rauwe melk verkopen, erbij moeten zeggen dat het product eerst gekookt moet worden. “Maar dat doen we zelf niet”, zegt Hester met een lachje. Er wordt hygiënisch gewerkt, de tap houdt de melk op 3 graden Celsius. Bert: “Thuis in de koelkast blijft hij makkelijk drie à vier dagen goed.”

Praatje

Er komen al langere tijd klanten op het erf, want Bert en Hester verkopen ook eieren. “Mensen vinden het leuk om een praatje te maken”, zegt Hester. Bert: “En wij kunnen laten zien wat we doen. Mensen weten niet altijd wat er leeft en speelt op een boerenbedrijf. Ik heb het idee dat ons werk daardoor niet altijd gewaardeerd wordt.”

Nevenactiviteiten

“Ik hoop dat er beleid komt waarmee we vijftien jaar vooruit kunnen, want er is veel onzekerheid”, vervolgt Bert. “Je kunt als boer kiezen tussen grootschaligheid of nevenactiviteiten. Wij werken allebei ook buiten de deur. Ik werk in de winter een à twee dagen bij een hovenier.” Hester: “Ik geef workshops bloemschikken in de stal. En ik werk in het dorpshuis hier in Wijngaarden, maar dat ligt nu grotendeels stil.”

Openingstijden

De melktap is straks geopend van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 20.00 uur. Op de boerderij zijn glazen flessen verkrijgbaar, maar de klant mag ook zelf een kan of fles meebrengen. Meer informatie is te vinden op Facebook en Instagram, onder ‘#bijkuiper’.