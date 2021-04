TipMolenlanden: 70% respondenten heeft zomervakantie nog niet geboekt

MOLENLANDEN • Eénenzeventig procent van de 662 respondenten op de laatste enquête van het burgerpanel TipMolenlanden heeft de zomervakantie nog niet geboekt. Dat heeft vooral te maken met de coronacrisis.

Zestien procent van de respondenten heeft al geboekt in eigen land, twaalf procent in het buitenland. Nog eens dertien procent denkt erover in eigen land te blijven en eveneens dertien procent om naar het buitenland te gaan. Zesenveertig procent heeft er nog niet over nagedacht, al dan niet vanwege corona.

Exorbitante huurprijzen

Een kleine greep uit de reacties op de enquête:

‘Nu veel mensen niet naar het buitenland op vakantie kunnen, is het in Nederland nog drukker op de gebruikelijke vakantieplaatsen. Daardoor zijn de huurprijzen van vakantiehuisjes exorbitant hoog geworden’.

‘Corona is een onzekere factor. Nu boeken met de kans op een voucher trekt ons niet’.

‘Het is onverantwoord om dit jaar op vakantie te gaan in deze coronatijd’.

‘Ik regel de zomervakantie normaal gesproken op tijd. Ik hou niet van alles op het laatste moment. Dus nu hebben we besloten vanwege de onzekerheid gewoon thuis te blijven’.

Het burgerpanel TipMolenlanden is een initiatief van Het Kontakt in samenwerking met onderzoeksbureau TopOnderzoek. Ook meedoen? Klik dan hier.