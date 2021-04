Molukse gemeenschap Leerdam furieus over massale politie-inzet

LEERDAM • De Ambonese/Molukse vertegenwoordiging Leerdam is furieus op burgemeester Sjors Fröhlich. Zondagavond werd de Molukse wijk op zijn aanwijzing omsingeld door een grootschalig politieapparaat. Daarbij werd een helikopter ingezet, terwijl op de achterhand de ME paraat stond. “Het leek wel een oorlogsgebied, een regelrechte scene waar een razzia zal gaan plaatsvinden”, zegt Chawila Likumahua, secretaris van de vertegenwoordiging.

De politie verklaarde zondagavond op Twitter dat het onrustig was in de wijk. De coronaregels zouden zijn genegeerd en ook zou met voorwerpen (blikjes, stenen) naar agenten zijn gegooid. “Aanleiding voor politie om met extra inzet zo spoedig mogelijk de rust te herstellen.”

Volgens Likumahua klopt er helemaal niks van de berichten van de politie. Ook diverse landelijke en regionale kranten namen het bericht over.

Incident

Likumahua: “Zaterdagavond is er inderdaad een incident geweest. Maar we weten niet precies wat er is gebeurd. Vier agenten hebben zondagmorgen in de wijk onderzoek gedaan, terwijl ze werden begeleid door mensen van onze vertegenwoordiging. De politie heeft later verklaard dat zij zich bij die actie bedreigd voelden. Wij hebben verschillende mensen gesproken die één voor één hebben verklaard dat er van bedreiging absoluut geen sprake is geweest.”

Eerder die ochtend was ook de vuurkorf op het Tamarindeplein verwijderd door personeel van de gemeente. “Ook die mensen zouden zijn bedreigd. Ook dit blijkt gewoon niet te kloppen.”

‘Machtsvertoon’

Vroeg in de avond werd de wijk omsingeld. Likumahua: “Het was puur machtsvertoon. Onze wijk leek wel een oorlogsgebied. En waarom? Er was geen kip op straat, alleen wat spelende kinderen. Maar op het moment dat de wijk massaal werd omsingeld, werd iedereen natuurlijk nieuwsgierig wat er aan de hand was. En dan worden we opeens beschuldigd van groepsvorming. Het is heel erg traumatiserend. Ook voor kinderen, die gewoon gezellig buiten aan het spelen waren.”

Volgens Likumahua is er zondagavond helemaal niks naar de politie gegooid, terwijl dit wel als feit wordt gemeld in de media. “Dat is zwaar negatief voor ons. Dat steekt ons. Wij ontploften zowat. Op deze manier komen we weer in een slecht daglicht te staan. Dat is heel pijnlijk, zo’n twee weken na de herdenking dat de Molukkers 70 jaar in Nederland zijn. Die herdenking wordt nu helemaal met de grond gelijk gemaakt.”

Eerste Paasdag

“Wat ook steekt”, vervolgt Likumahua: is dat de actie werd uitgevoerd op Eerste Paasdag. “Een dag waarbij wij als gelovigen de opstanding van Jezus Christus vieren. Pasen wordt tijdens Corona gevierd met familie, op gepaste afstand en in kleine groepen. Kinderen die op het plein met elkaar spelen,, pubers die rondjes fietsen en ouderen die elkaar rustig gedag zeggen.”

De Ambonse/Molukse vertegenwoordiging Leerdam heeft besloten om de contacten met de burgemeester voorlopig te bevriezen. Likumahua: “Het is niet het eerste incident. We houden er niet van om steeds gepiepeld te worden.” In een open brief verklaart de gemeenschap zich uiterst strijdbaar. “Wij worden niet weer monddood gemaakt, wij zijn de tweede en volgende generaties Molukkers in Nederland die zich niet laat commanderen.”

Volgens burgemeester Fröhlich was er wel degelijk alle reden voor de politie-inzet. Hij komt dinsdagmorgen met een uitgebreide reactie.