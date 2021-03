Pak Het Uit zet zichzelf en leveranciers in de regio op de kaart

LEXMOND • De drie ondernemers Wessel Blokland, Sven Luttmer en Ron Roodhorst van Pak Het Uit zorgen voor verbinding in de regio door de verkoop van kerstpakketten gevuld met streekproducten uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Pak Het Uit, sinds 2019 actief, maakte in coronatijd tot haar eigen verbazing een flinke groei door. Het drietal vindt het mooi dat zij leveranciers van streekproducten kunnen helpen in een uitdagende tijd.

De groei van Pak Het Uit is tweeledig, aldus Blokland. “Ons assortiment is vergroot dankzij de samenwerking met twintig nieuwe leveranciers. Daarnaast nam het aantal klanten toe met vijfhonderd procent. Die groei was voor ons een complete verrassing. We hadden als doel achthonderd pakketten te verkopen, ten opzichte van driehonderd in het eerste jaar, en keken ook met enige twijfel naar de toekomst door corona.”

Die zorg bleek onnodig: het werden er meer dan vijfduizend. “Doordat streekmarkten en evenementen niet meer mochten, was er vorig jaar extra vraag. Daarnaast hebben we gewerkt aan verbetering van onze zichtbaarheid, ook online, en hebben we onze missie en visie gedeeld via acquisitie, onze website en social media. Het leverde zelfs aanvragen op van landelijke organisaties en ministeries.”

Logistieke uitdaging

Door de explosie van bestellingen, met name in de periode oktober en november, ontstond een totaal onverwachte logistieke uitdaging. Roodhorst: “Door onze eigen doelstelling hebben we ons helemaal verkeken op de intensiteit van het inpakken en bezorgen. Ineens moesten we bakwagens gaan huren en heb ik samen met Wessel dagenlang rondgereden, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Tegelijkertijd was Sven met hulp van familie, vrienden en bekenden non-stop aan het inpakken, vooral in de maand december. Het was een onvergetelijke ervaring en we zijn tot op de dag van vandaag dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen.” Lachend: “Maar we konden op een gegeven moment geen kerstpakket meer zien.”

Goede doelen

Per verkocht pakket reserveert Pak Het Uit een bedrag dat wordt gedoneerd aan een goed doel.

Elk jaar selecteert Pak Het Uit zelf een hoofddoel, maar organisaties hebben zelf regie in de keuze van een goed doel. Luttmer: “Pak Het Uit heeft vorig jaar een aantal dagbestedingen in de regio geselecteerd en in het afgelopen jaar hebben we Stichting Ambulancewens centraal gesteld. Dit jaar hebben we maar liefst vijfendertighonderd euro kunnen overmaken naar Stichting Ambulancewens, maar ook vijftienhonderd euro voor het zorgpersoneel van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en duizend euro voor een aantal andere doelen. We zijn trots dat we dergelijke donaties kunnen doen, zeker in deze uitdagende tijden.”

Toekomst

Het drietal, alle drie opgegroeid in Ameide, wil ‘samen structureel iets moois neerzetten met ondernemers uit de regio.’ Roodhorst: “We willen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een community creëren die zichzelf in stand blijft houden. Pak Het Uit is een commerciële organisatie, maar heeft een sociale en duurzame waardepropositie. Het is mooi om in deze tijd een bijdrage te kunnen leveren aan positiviteit, hoop en vertrouwen. Dat je samen meer kunt bereiken, juist in een lastige tijd. Sommige leveranciers zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van de horeca, dus die verhalen over omzetverlies en de impact van corona gaan je niet in de koude kleren zitten.”

Uitbesteden

Het afgelopen jaar biedt hoop en perspectief en dit resulteert in nieuwe plannen en ambities. Om de slogan ‘Samen investeren in waarderen’ kracht bij te zetten wordt op dit moment bekeken of de inpakwerkzaamheden kunnen worden uitbesteed. Blokland: “Voordat we begonnen was een van onze grootste ambities het uitbesteden van inpakwerk aan organisaties die mensen inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vinden we niet alleen zelf betekenisvol, maar geeft het product een extra boost op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gesprekken daarover zijn nu gaande en zien er hoopvol uit. De verwachting is dat we komend jaar door de gehele regio organisaties aan ons kunnen binden die de pakketten gaan inpakken. Een mooi vooruitzicht!”

Voor meer informatie:

www.pakhetuit.nl of 0183-201139.