Ludieke uitnodiging 56e jaarvergadering Interkerkelijk koor Nieuwpoort/Langerak

NIEUWPOORT/LANGERAK • Het Interkerkelijk koor Nieuwpoort-Langerak heeft op ludieke wijze haar leden uitgenodigd voor haar 56e jaarvergadering op 8 maart.

Alle leden werden door de bestuursleden op een coronaveilige manier bezocht en kregen, behalve de uitnodiging, een kop en schotel met muffin, thee en koffiezakje op een cd met koormuziek overhandigd.

Deze jaarvergadering is via een livestream uitgezonden op de gebruikelijke repetitieavond afgelopen maandag. Dirigent Peter Burger is inmiddels bekwaam geworden in het maken van livestreams. De koorleden kunnen iedere maandagavond inloggen en via de livestream blijven zingen.

De komende Paaszangavond op maandag 29 maart zal ook via de livestream uitgevoerd worden.