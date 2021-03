Flyers in Meerkerk voor Natuur Educatie Centrum in wording

MEERKERK • De droom van Anne-Marieke Notenboom uit Meerkerk lijkt uit te komen. Haar idee om in het dorp onder de watertoren een Natuur Educatie Centrum te realiseren krijgt volop bijval. Zo ook afgelopen zaterdag op de weekmarkt.

“Iedereen is enthousiast als we de flyers met onze ideeën uitdelen”, glundert Notenboom. Ze ziet dat kinderen zich massaal opgeven voor de speurtocht. Zo ook de vierjarige Hanna Versluis, die trots de wandelkaart toont. “Samen met mijn broer Thijs ga ik vanmiddag op pad.” Haar moeder Lenie knikt. “Een superleuk idee, want een dergelijke voorziening is er niet in Meerkerk. Mijn kinderen zijn dol op dieren en ook actief in onze eigen moestuin.”

En dat is precies haar droom. “Met mijn gezin ben ik acht jaar geleden hier komen wonen. In mijn geboorteplaats Nieuwegein, maar ook in andere steden, zijn kinderboerderijen. Vaak ontbreekt zo’n voorziening in dorpen. Natuurlijk kan ik met mijn drie kids naar de weilanden om een koe te aaien of een varken te zien scharrelen. Maar toch...”

Verbinding

Anne-Marieke Notenboom, werkzaam op het Wellant College in Houten, schreef een brief aan de gemeente. “In het onderwijs gaat het om cijfers, voortgang en uiteindelijk een diploma halen. Met een natuurcentrum wil ik meer de verbinding zoeken. Een opa die zijn kleindochter leert schoffelen in de tuin. Ouders die uitleggen hoe een kip wordt geboren en waarom varkens gek zijn op groenrestafval.”

“We moeten, zeker in deze bijzondere tijden, toekomstgericht bezig zijn en dat begint met het opvoeden van onze kinderen. Het klinkt misschien zweverig, maar het gevoel met elkaar bezig te zijn en bewuster om te gaan met de aarde. Daar kan NEC Meerkerk een bijdrage aanleveren, misschien zelfs in combi met culturele activiteiten.”

Eindplaatje

De brief werd goed ontvangen. “De gemeente denkt serieus mee en tipte mij om in contact te komen met de plaatselijke initiatiefgroep. Ik presenteerde er mijn plannen, want het eindplaatje had ik al.”

“Op een stukje grond, dichtbij de bebouwde kom, een gebouwtje neerzetten waarin workshops kunnen worden gehouden en waar we elkaar ontmoeten. Met daaromheen veel groen en bomen, een moestuin in combinatie met een waterpartij.”

Met Linda Vermeer en zus Suzanne hoort ze veel positieve reacties. “Niet alleen vandaag, maar ook op onze Facebookpagina. Er wordt al volop gesponsord en nagedacht over een op te richten stichting. Binnenkort dienen we een bedrijfsplan in. Wat zou het mooi zijn als we over twee jaar het NEC Meerkerk kunnen openen.”

Meer info: www.facebook.com/necmeerkerk of necmeerkerk@gmail.com.

Theo Sprong