Wethouder Tirtsa Kamstra neemt gymzaal Eben Haëzerschool in Leerbroek in gebruik

LEERBEROEK • Wethouder Tirtsa Kamstra heeft op woensdag 3 maart de totaal vernieuwde gymzaal in Dorpshuis De Schakel in Leerbroek in beperkte kring feestelijk in gebruik genomen.

De leerlingen van groep 8 van de plaatselijke school stormden de zaal binnen na een luid en duidelijk geluidsignaal. Dit maakte een einde aan een periode van bijna twee jaar waarin de leerlingen van de Eben Haëzerschool voor bewegingsonderwijs moesten uitwijken naar Het Brandpunt in Nieuwland.

Locatiedirecteur Peter de Jong en zijn team zijn bijzonder blij met de prachtige volledig uitgeruste gymzaal en ook de leerlingen zijn er blij mee. Vanwege deze mijlpaal zorgde het bestuur van Stichting De Schakel voor een attentie voor alle leerlingen van de Eben Haëzerschool, voorzien van het logo van De Schakel.

De gymzaal is onderdeel van het vernieuwde multifunctionele Dorpshuis De Schakel. Op enkele inrichtingszaken na is het dorpshuis voor gebruik gereed. Vanwege de geldende coronamaatregelen is de voor 26 maart 2021 geplande officiële opening echter afgeblazen. In afwachting van betere tijden wordt uitgezien naar een moment waarop ook het dorpshuis feestelijk in gebruik genomen kan worden. Het stichtingsbestuur wil daarbij alle inwoners betrekken en daar is nu helaas de ruimte niet voor. Wel zal het dorpshuis op 17 maart het lokale stembureau herbergen; een mooie gelegenheid voor alle kiezers om alvast een indruk te krijgen van de inrichting.