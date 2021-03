Mooi Molenlanden Taart voor Janine Aantjes van ‘t Wingerds Hof

WIJNGAARDEN • Janine Aantjes-Korevaar, beheerder van het dorpshuis ’t Wingerds Hof in Wijngaarden, heeft vrijdag de Mooi Molenlanden Taart in ontvangst genomen.

Op de oproep van VVD Molenlanden van 1 maart om een ondernemer of zzp’er in Molenlanden tijdens deze lockdown een hart onder de riem te steken, kwamen via de e-mail en sociale media de meeste stemmen binnen voor Janine.

In het dorpshuis ’t Wingerds Hof mogen door de coronamaatregelen veel activiteiten al langere tijd niet plaatsvinden. Janine hoopt dat mensen aan ’t Wingerds Hof zullen denken voor hun feesten, vergaderingen en verenigingsactiviteiten als het dorpshuis weer open mag.

Tot die tijd is het op vrijdag afhaaldag en verkoopt zij online Warm Hart Pakketten met lekkere lokale producten. ‘Janine was erg blij met het hart onder de riem’, meldt de VVD in een persbericht.