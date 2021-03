Dit moet je weten over een Risico Inventarisatie- en Evaluatie

Een Risico Inventarisatie- en Evaluatie, ofwel een RI&E, is verplicht voor zo goed als iedere onderneming. De RI&E dient uitgevoerd te worden wanneer er meer dan 40 uur per week aan werk in de onderneming wordt gestoken. Het uitvoeren van zo’n RI&E is dus al snel verplicht. Toch zien we dat veel ondernemingen deze nog niet uitvoeren.

Juist omdat deze RI&E wel verplicht is, leggen we je in deze blog uit wat de RI&E precies inhoudt en hoe je deze op de juiste manier voor jouw onderneming kunt toepassen.



Wat is een RI&E

In een RI&E worden de risico’s binnen een onderneming in kaart gebracht. In eerste instantie worden deze geïnventariseerd en vervolgens geëvalueerd. Op basis van deze twee factoren wordt een plan van aanpak geschreven om de risico’s zoveel mogelijk in te perken. Binnen de inventarisatie worden de fysieke, psychosociale, veiligheids- en omgevingsrisico’s in kaart gebracht. Dit lijkt misschien een breed spectrum aan risico’s, maar dit zijn wel de risico’s waar je iedere dag mee in aanraking komt binnen een onderneming. In de evaluatie worden de verschillende geformuleerde risico’s geordend. Middels deze evaluatie wordt de relevantie van de risico’s getoetst om te bepalen hoe urgent de risico’s zijn. In het plan van aanpak wordt vervolgens beschreven hoe de beschreven risico’s zo goed mogelijk ingeperkt kunnen worden. Om te controleren of het plan van aanpak omvattend genoeg is, kun je het je RI&E toetsen op de website van HR Navigator.



Waarom een RI&E?

Het schrijven van een RI&E moet om diverse redenen. Je kunt er als onderneming in eerste instantie al niet omheen omdat de Nederlandse wet je verplicht om een RI&E op te stellen. Je stelt een RI&E echter niet op voor de overheid, maar voor jezelf. Het biedt jou handvatten om binnen jouw onderneming om te gaan met risico’s. Daarnaast is het voor het personeel erg fijn om te weten waar ze aan toe zijn in specifieke situaties. De RI&E wordt dus opgesteld voor zowel jezelf als ondernemer, jouw medewerkers maar ook omdat het verplicht is door de overheid.



Hoe vaak een RI&E

Hoe vaak je een RI&E dient op te stellen dien je met je gezonde verstand te bepalen. Er is wettelijk geen verplichte frequentie bepaald. Wel is er wettelijk bepaald dat de RI&E actueel dient te blijven. Als er binnen de organisatie dus iets structureel veranderd is, dien je ook de RI&E up te daten. Zoals je merkt is het belangrijk om je goed in te lezen en steeds meer over de RI&E te blijven leren. Zo blijf je altijd op de hoogte van de ontwikkelingen en kun je het document voor jouw onderneming blijven updaten. Zo bewaak je een veilige werkomgeving voor zowel jezelf als je medewerkers!