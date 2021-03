Kringloopwinkel in Goudriaan gaat weer open

GOUDRIAAN • Vanaf woensdag 3 maart opent Kringloopwinkel Graafstroom in Goudriaan opnieuw haar deuren.

Vanaf dan is het weer mogelijk om lekker te komen rondneuzen. We zijn er een aantal regels. Allereerst moet men van te voren een telefonische afspraak maken. Daarvoor kan gebeld worden met 0184-692728 op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagochtend tussen 09.00 en 11.30 uur. Vervolgens mogen de klanten 15 minuten rondkijken en daarna naar de kassa, zodat men met 20 minuten weer klaar is. Er mogen maar vier klanten tegelijk naar binnen. Voor meer informatie verwijst de Kringloopwinkel Graafstroom naar haar Facebook pagina.