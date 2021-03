Blouses stijlen? 4 manieren om een stijlvolle outfit te creëren met een blouse

Met een blouse kun je bijna iedere stijl creëren die je wil — van business of chic tot casual of flirty. Je moet alleen weten hoe je de blouse goed moet stijlen. In dit blog vind je 4 manieren om een unieke look te creëren met een blouse.

Voordat je jouw look gaat stijlen, is een goede blouse natuurlijk erg belangrijk. Koop daarom blouses van goede kwaliteit en in kleuren die jij mooi vindt. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Jij moet je comfortabel voelen in je blouse!

1. Oversized blouse

Deze trend kan je niet ontgaan zijn: de oversized blouse. Met een oversized blouse creëer je een edgy look die bovendien erg comfortabel is. Combineer bijvoorbeeld een witte oversized blouse met een mom jeans en zwarte boots. Maar ook de combinatie van een oversized shirt met een skinny broek geeft een mooi effect. Dit zorgt namelijk voor een stoere en vrouwelijke look.

2. Geknoopt

Je associeert de geknoopte blouse misschien met cowgirls, maar deze manier van het dragen van een blouse wordt ook omarmd door echte fashionistas. Een geknoopte blouse staat namelijk niet alleen mooi, het is ook dé manier om ieder kledingstuk te laten passen. Wijde blouses tover je op deze manier gemakkelijk om tot stijlvolle items. Draag je geknoopte blouse boven een spijkerbroek of -rokje voor een stijlvol effect.

3. Off the shoulder

Chiquer dan dit wordt het niet. Een blouse off the shoulder dragen is elegant en geeft je outfit iets vrouwelijks. Zorg ervoor dat je de blouse niet tot boven dichtknoopt maar een aantal knopen open laat. Dit geeft je de mogelijkheid om de blouse nonchalant van je schouder te laten glijden. Met een mooie top onder je blouse en een zwarte jeans is je outfit helemaal compleet!

4. Als jurk

Get creative met jouw blouse. Je oversized blazer is namelijk multifunctioneel! Je kunt ‘m ook prima als jurk dragen. Stijl je blouse met een riem en een paar mooie sandalen, en je look is helemaal af. Simpel maar effectief!

