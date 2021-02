Inwoners Oud-Alblas gaan het dorp door om zwerfafval op te rapen

OUD-ALBLAS • Kinderen en enkele volwassenen gingen donderdag Oud-Alblas door om zwerfafval op te ruimen.

Initiatiefneemster van de actie was Miranda Jongeneel, die met haar zoon Manuel al vaker afval op ging ruimen. In de vakantie deed ze een oproep om mee te helpen. Dat bleek een succes. Met vereende krachten werd Oud-Alblas een stuk schoner gemaakt.

“Door de deelnemers werd heel positief gereageerd”, vertelt Miranda. “Het idee is nu om dit vaker te doen in de vakantie, ook om kinderen bewust te maken van afval.”

Overigens zijn via GiGa Molenlanden ook gratis sets met een prikstok, handschoenen en een vuilniszak op te halen. Meer informatie over de actie ‘Heel Molenlanden Prikt’ en de adressen waar de set opgehaald kunnen worden is hier te vinden.