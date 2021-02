Gratis online informatiebijeenkomst Mantelzorg VHL: ‘Tips bij de belastingaangifte’

REGIO • Mantelzorg VHL houdt woensdag 17 maart in samenwerking met Mantelzorg De Ronde Venen een informatiebijeenkomst over de belastingaangifte. De bijeenkomst is er specifiek voor mensen die iemand in hun omgeving ondersteunen, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, een fysieke-, verstandelijke of psychische beperking of hoge leeftijd.

Wie voor iemand zorgt, krijgt zeer waarschijnlijk met extra uitgaven te maken. Daarom is het belangrijk om te weten wat wel of niet teruggevraagd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten voor ziekenbezoek, hulpmiddelen en dergelijke.

Voormalig belastinginspecteur Jaap Post geeft allerlei tips bij het doen van de belastingaangifte. Daarnaast kunnen vragen tot uiterlijk 10 maart gemaild worden naar: info@mantelzorgvhl.nl. Deze vragen worden tijdens de bijeenkomst anoniem beantwoord.

Deelname is gratis, inloggen kan vanaf 19:20 uur, de bijeenkomst duurt van 19:30 tot 21:00 uur. Na aanmelding krijgen deelnemers uiterlijk op de dag zelf een mail met daarin de deelnamelink. Er is, zo nodig, telefonische hulp beschikbaar.



Mantelzorg VHL is er voor alle mantelzorgers in Vijfheerenlanden. Zij geven ondersteuning bij de zorg voor een ander door middel van 1-op-1-gesprekken, eenmalige bijeenkomsten en meerdaagse cursussen. Zorgdragend voor iemand in de omgeving en inschrijven? Dat kan gratis via het digitale inschrijfformulier: www.samendoen.expert/inschrijven-mantelzorger.



Mantelzorg VHL is onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op: www.welzijnvianen.nl en www.samendoen.expert of bel naar: 0345-637363.