Tips voor zzp’ers om het hoofd boven water te houden

Veel bedrijven hebben last van de coronaperikelen. Welke krant je ook leest, er is altijd wel iets over de gevolgen voor ondernemers door corona te vinden. En ook een groot deel van de zzp’ers heeft het moeilijk. Maar hoe kom je als ondernemer deze crisis door? Lees hier onze tips.

Heb je moeite om opdrachten binnen te halen in deze tijd, dan ben je niet de enige. Maar het kan ook zo zijn dat je je juist een slag in de rondte werkt om vooral maar niets te hoeven weigeren. Hoe dan ook, het zijn onzekere tijden. En juist daarom heb je nu houvast nodig.

Zorg voor een up-to-date boekhouding

Die houvast krijg je ten eerste door je boekhouding op orde te hebben. Een goede boekhouding is belangrijk maar voor de meeste zzp’ers niet de makkelijkste taak. Niet raar overigens, want je werd geen ondernemer omdat je boekhouden zo leuk vindt. Het is vaak een klusje dat erbij komt en nog ‘even’ moet. Herkenbaar?

Toch is het op orde houden van je boekhouding essentieel. Niet alleen als de jaar- of btw-aangifte er aankomt, maar ook omdat je het nodig hebt bij het aanvragen van kredieten bijvoorbeeld. Of als het echt slecht gaat bij het aanvragen van een Tozo uitkering. Dat je zorgt dat ook echt alles gefactureerd wordt, dat je geen geld laat liggen. Of dat je weet welke facturen betaald moeten worden, zodat je geen boetes of deurwaarderskosten gaat krijgen.

De eenvoudigste manier om te zorgen dat je boekhouding op orde is, is om je administratie uit handen te geven aan een boekhouder. Wil je toch liever zelf de boekhouding doen (of denk je dat een boekhouder voor jou nog te duur is) dan is het verstandig een goed boekhoudsoftwarepakket aan te schaffen. Dit kan vaak middels een betaalbaar maandabonnement. Eerst de boekhoudsoftware vergelijken is wel een goed advies. Let daarbij op prijs maar ook op mogelijkheden en eventuele uitbreidingen als urenregistratie, voorraadbeheer en dergelijke. En de mogelijkheid voor een eenvoudige btw-aangifte natuurlijk, dat scheelt namelijk een hoop tijd.

Schrappen of de marge omhoog

Heb je alles goed in beeld, dan kun je ook eenvoudiger zien waar je kosten kunt besparen. Denk aan telefoonabonnementen die je kunt omzetten naar sim-only in plaats van nu voor een nieuwe mobiel te kiezen. Of het opzeggen tijdschriften die je toch niet leest. Ook regelmatig kijken of je verkooptarieven nog wel actueel zijn en of je marge wel hoog genoeg is, is verstandig.

Vraag een Tozo aan

Heb je veel minder werk door corona? Wees dan niet trots maar vraag een Tozo regeling aan. Deze maatregelen zijn niet voor niets in het leven geroepen. Ze helpen jou om deze slechte maanden door te komen in plaats van meteen je bedrijf op te moeten zeggen of diep de schulden in te gaan. Verdien je tijdelijk minder dan het sociaal minimum dan kun je een Tozo regeling aanvragen. Op de website van je gemeente staat precies wat je moet doen. Deze ondersteuning voor je levensonderhoud hoef je overigens niet terug te betalen (tenzij je als ondernemer weer inkomsten hebt boven dat sociaal minimum). Wel is het belangrijk dat je hiervoor goed in beeld hebt wat je aan uitgaande en inkomende facturen hebt. Een kloppende boekhouding dus.

Heb je een tijdelijk liquiditeitsprobleem? Ook dan zijn er tijdelijke regelingen om een bedrijfskrediet via je gemeente aan te vragen. Heb je vragen of wil je nu eens een keer goed je boekhouding uitbesteden? Kijk dan eens op www.boekhouderzzp.com. De onafhankelijke vergelijker voor een goede en betaalbare boekhouder bij jou in de buurt.