Beheer dorpshuis de Beemd in Oud-Alblas wordt voortgezet met steun Molenlanden

OUD-ALBLAS • De gemeente Molenlanden gaat de stichting MFA Oud-Alblas / Dorpshuis De Beemd ondersteunen met een bijdrage van 21.000 euro uit het Noodfonds Corona Molenlanden.

Deze bijdrage is bestemd voor het continueren van het beheer in de periode van 1 april tot 1 september 2021.

‘De verwachting is dat hierna de omstandigheden rond corona zodanig zijn dat een normaal beheer weer mogelijk is en ook enkele problemen met de technische installaties zijn opgelost’, meldt de gemeente in een persbericht.

Schepijs

Op 1 april 2020 zijn Sjaak en Rianne Bas begonnen als beheerder van Dorpshuis De Beemd. Het gebouw moest vanwege de coronamaatregelen meteen gesloten blijven, waardoor de verwachte inkomsten uitbleven.

In de zomer is geprobeerd door de verkoop van schepijs en het openen van een snackpunt alsnog geld te verdienen. Grotere geplande evenementen konden niet doorgaan, terwijl ook reguliere activiteiten van de vaste gebruikers van het pand (voornamelijk lokale verenigingen), feestjes en partijen niet mogelijk waren, waardoor ze deze inkomsten allemaal hebben misgelopen.

Oplossing

Enkele weken geleden heeft de familie Bas besloten per 31 maart te stoppen met het beheer van De Beemd, omdat op die datum hun contract afloopt en voortzetting van het beheer voor hen financieel niet meer haalbaar is.

Aansluitend gaf ook het bestuur van stichting MFA Oud-Alblas aan haar taken per 31 maart neer te leggen. De gemeente, het stichtingsbestuur en de familie Bas zijn daarop met elkaar in gesprek gegaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Bijdrage

Deze is gevonden in de toekenning van een bijdrage van 21.000 euro uit het Noodfonds Corona aan de stichting, om beheer van het gebouw in de periode van 1 april tot 1 september mogelijk te maken.

Deze periode zal tevens worden gebruikt om de technische installaties, waaronder de klimaatbeheersing, op orde te brengen.

Open houden

“Wij zijn blij dat de gemeente ons op deze manier wil tegemoetkomen. Zo kunnen wij De Beemd in ieder geval tot 1 september open houden voor het dorp. Zonder steun van het dorp hadden wij het tenslotte al eerder op moeten geven”, aldus de stichting en de beheerders.