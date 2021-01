Parenting Children Course Online

REGIO • Op maandag 15 februari start de Parenting Children Course. Deze cursus, die vanuit de regio wordt georganiseerd, biedt praktische handvatten, maar ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

Per bijeenkomst wordt één onderwerp besproken. Deelnemers ontvangen een werkboekje met huiswerkopdrachten die direct toepasbaar zijn in je gezin.

De Parenting Children Course is ontwikkeld voor ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. Hart voor de Waard biedt de cursus online aan op: maandag 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart en 12 april. De bijeenkomsten starten om 20:00 uur. Deelname kost 15 euro.

Aanmelden kan op www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse. Neem voor extra informatie contact op met Marieke Bor via 06-33834727 of mail naar cursus@hartvoordewaard.nl.