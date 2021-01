Vv Schelluinen zet jubilarissen in het zonnetje

SCHELLUINEN • Afgelopen maand is het bestuur langs de deuren geweest om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Geen uitreiking in de kantine, maar thuis op de bank met een bakkie erbij.

Iedere jubilaris met zijn eigen verhalen over de club. Van een rondleiding door het appartement van Freek Sprong, waar de muren schitteren met diverse oorkondes, naar een bezoekje aan het kantoor van Van der Pijl bij Rob de Bruijn en afsluiten in de nieuwe buitenkroeg bij Mr. Schelluinen Léon de Bruijn.

Het werd in de afgelopen weken een heuse road trip voor het bestuur, waar diverse leuke anekdotes zich passeerden.

De jubilarissen van dit jaar zijn: Freek Sprong 75 jaar, Rob de Bruijn 50 jaar, Theo Steenland 50 jaar, Sjanie de Groot 40 jaar, Léon de Bruijn 25 jaar, Tom Kroon 25 jaar, Dennis Beumken 25 jaar en Gerrie Asmus 25 jaar lid.